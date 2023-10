POSTA! – "CARO DAGO, GIORGIA MELONI, NEL POST CON CUI HA LASCIATO ANDREA GIAMBRUNO, HA CHIOSATO: 'PER QUANTO LA GOCCIA POSSA SPERARE DI SCAVARE LA PIETRA, LA PIETRA RIMANE PIETRA E LA GOCCIA È SOLO ACQUA'. E LA FISICA RIMANE FISICA: UNA GOCCIA ALLA FINE QUELLA PIETRA LA SCAVA, È UN FENOMENO SCIENTIFICO INAPPELLABILE, E SI CHIAMA EROSIONE” – “ORA ASPETTO SOLO GINEVRA CHE DICE ALLA MAMMA: ‘QUANDO MI PORTI CON TE A FARE LA SPESA ALL’ESSELUNGA?’”

Riceviamo e pubblichaimo:

Lettera 1:

tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 6

Il "pacco" di Gianbruno fa il giro del mondo. Possiamo gia' immaginare i sorrisetti dei vari Mattarella, Scholz, Macron, VDL, ecc. ai prossimi incontri con Giorgia. Sorrisetti di compatimento simili a quelli di Sarkozy e Merkel ai tempi del buon Silvio..

S B

Lettera 2

Caro Dago

d'ora innanzi a chi farà il "provolone" si dirà è certo...

non fare il gianbruno !!

saluti

LB

Lettera 3

Dagovski,

La Meloni blinda le frontiere.

Giambruno e’ in trappola.

Aigor

Lettera 4

Caro Dagos,

meloni migranti

a sentire i fautori dell'immigrazione a oltranza, i flussi migratori nulla hanno a che fare col terrorismo. Vero che non è un nesso che valga per tutti i clandestini e i neo cittadini: ma il terrorismo è una cosa, la Guerra Santa asimmetrica un'altra, che si può fare con altri mezzi: anzi, se non convenzionali, viene meglio.

Per esempio, con più immigrazione: e gridando forte che l'immigrazione poco o nulla ha a che fare col terrorismo. Così, siamo tutti più tranquilli. Sogni d'oro.

Raider

Lettera 5

GIORGIA MELONI MARINA BERLUSCONI - MEME BY EDOARDO BARALDI

Caro Dago, Putin gira con la valigetta nucleare... C'è solo da sperare che Biden ricordi dove ha messo la sua!

Gary Soneji

Lettera 6

Caro Dago, oggi riunione straordinaria dell'Ue su migranti e rimpatri. La commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson: "Dobbiamo discutere con gli Stati membri su come possiamo intervenire per garantire che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza dell'Unione europea possano essere rimpatriati molto più rapidamente nel Paese di origine. Questa deve essere la priorità".

tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 9

Ma chi lo diceva da tempo non era additato come "razzista" e "fascista"? E il premier Orban, che in Ungheria non vuole fare entrare gli islamici, non è considerato un semi dittatore? A Bruxelles stanno cambiando idea per evitare di continuare a stare dalla parte del torto?

Sandro Celi

Lettera 7

Caro Dago Gaza stretta in una morsa dove manca tutto per frontiere sigillate e ...tunnel usati solo per far passare armi, motociclette e deltaplani....

Amandolfo

Lettera 8

Caro Dago, non sarà che alla sora Giorgia mancava l'assist per congedare pubblicamente l'Orso Giambruno e il duo Marina & Piersilvio ha provveduto a servirglielo su un piatto d'argento?

Lettera 9

Dago,

CORAGGIO, FATTI HAMASSARE - MEME BY EMILIANO CARLI

hai visto, la Ducetta come la chiami, certifica il fine - Giambruno, da tempo si sussurrava in merito alla loro crisi. " Tagliare i panni addosso agli altri è forse l' ultima trincea del libero pensiero " lo leggo su Repubblica nell' intervista che hai fatto oggi. Con il fuorionda di Ricci ipotizzi una vendetta di Mediaset e della Berlusconi Family.

Quindi il taglio dei panni in tema avrebbe un committente, scrivi sul sito. E se fosse l' opposto ? Pensaci, fare uscire i filmati dopo due mesi.... Che assist per gli eventuali avvocati ...

Se è vero che la goccia scava la roccia, per secoli scivola e si asciuga tutto subito. Solo le lacrime restano perforanti per tutta una vita. Complimenti per l' articolo suddetto, momenti poetici per l' Urbe... saggio per non dire che s' invecchia con dolcezza..... Daje Dago DFaje.

- peprig –

Lettera 10

Caro Dago,

Sansonetti, nonostante il garantismo cosmico di cui s’ammanta, ha continuato a raccontare l’orrenda mattanza nazi-islamica in chiave “colpe dell’Occidente”. Così l’altro ieri ha titolato: “Israele rade al suolo un ospedale”. Il giorno dopo qualche dubbio gli è venuto (“Israele o Hamas: chi ha tirato il missile?”), per cui oggi io aspettavo con ansia che sciogliesse il busillis. Macché. Oggi “l’Unità” torna a parlare delle colpe dell’Occidente. Credo che sull’ospedale si avvalga della facoltà di non rispondere.

TWEET SULLA CITAZIONE DI GIORGIA MELONI DELLA GOCCIA CHE SCAVA LA PIETRA

L’elettore triste

Lettera 11

Travaglio: “Nel 2006 Hamas aveva persino accettato, almeno a parole, le regole democratiche e rinunciato alla lotta armata per partecipare alle prime (e uniche) elezioni". Qualcuno dica al direttore tricologicamente inespresso dall'aspetto spelacchiato, fronte alta, tondeggiante e liscia come una palla da biliardo, che oltre a non essersi accorto dei cavernicoli invasati nelle manifestazioni pro Palestina, all'indomani del massacro dei civili del 7 ottobre al rave nel deserto, con le raffigurazioni dei terroristi che arrivano con i parapendii a motore, Israele ha ritirato le sue forze militari e gli insediamenti ebraici dalla striscia di Gaza nel 2005.

Dark Fenix

tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 8

Lettera 12

Caro Dago, Sicilia, nel Palermitano decine di roghi alimentati dallo scirocco. I maghi del clima, oltre a contenere l'aumento delle temperature per fine secolo entro 1,5 gradi, non potrebbero anche abbassare la forza dei venti?

Ranio

Lettera 13

Dago colendissimo,

a quando la rivalutazione della fisiognomica di Lombroso?

Quando il PD scelse Gualtieri come candidato sindaco, evidentemente avevano problemi con le lenti a contatto. Gualtieri bastava guardarlo per capire che trasporti, spazzatura, cinghiali, traffico, etc avrebbero imperversato come sempre.

Saluti da Stregatto

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

PS: Purtroppo gli elettori romani non avevano molte chances. ll candidato del centrodestra era un tale Michetti (bastava guardarlo anche lui). Invece si poteva fare a meno di osservare la sig.a Raggi, una certezza di un ulteriore mandato disastroso.

Lettera 14

Caro Dago,

"Passi" forzatamente il primo video di Giambruno, il secondo neanche per sogno... Brava Giorgia! Altruista la Meloni che permette all'ex Signor Meloni di esplorare threesome e foursome come meglio crede!

benjamin netanyahu negli anni 70 quando serviva nel sayeret matkal

Un caro saluto,

Mary

Lettera 15

Ora aspetto solo Ginevra che dice alla mamma: “quando mi porti con te a fare la spesa all’Esselunga?”

Lettera 16

Caro Dago, Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno. Così non potranno più prenderla per il ciuffo...

Fritz

Lettera 17

Caro Dago, Giorgia Meloni, nel post con cui ha lasciato Andrea Giambruno, ha chiosato: “Per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”. E la fisica rimane fisica: una goccia alla fine quella pietra la scava, è un fenomeno che la scienza chiama erosione…

Silvano

GIAMBRUNO VESPA - MEME BY BUFALANEWS

Lettera 18

Caro Dago,

Evviva la parità dei sessi! Una volta a mettere in crisi la politica erano le amanti donne... Ora i compagni maschi! Femministe italiche sono stati fatti dei progressi!

Un caro saluto,

Mary

Lettera 18

Giorgia Meloni: la cristiana che ha divorziato senza essersi mai sposata.

Codiali saluti

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

Rocco Di Rella

Lettera 19

Caro Dago,

mi ha colpito il post di Meloni. Non solo perché forse in pochi avevano capito che la coppia fosse scoppiata, ma per la metafora finale.

La pietra e la goccia. Gutta cavat lapidem, metafora latina per indicare come la goccia all'apparenza innocua scava anche la pietra più dura. Basta anche vedere le bellissime stalattiti e stalagmiti.

NOVELLA 2000 - LA FINE DELLA RELAZIONE TRA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO

Mia domanda: non è che Giorgia che si è messa a copiare il Capitone con i post e la campagna stampa sulla famiglia, non avesse preso in considerazione proprio il detto latino? Non è che il potere la sta logorando come la goccia fa con la roccia?

O dobbiamo pensare che le fancam con il Premier indiano Modi e Giorgia Meloni non erano false?

Saluti alla goccia che scava,

Lisa

antony blinken e benjamin netanyahu a tel aviv andrea giambruno 4 foto gente MEME SU ANDREA GIAMBRUNO tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 11