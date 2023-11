POSTA! – "CARO DAGO, AI MASCHI DEL BELPAESE - CHE IN QUANTO MASCHI SONO TOSSICI, PATRIARCALI, VIOLENTI - TOCCA USCIRE DI CASA CON CIRCOSPEZIONE, ANCHE PERCHÉ I GIORNALONI CONTINUANO A PROPINARE STATISTICHE GONFIATE DI FEMMINICIDI CHE NON REGGONO ALL’ANALISI DI CASO PER CASO. A QUANTO SARANNO PARIMENTI SOLLECITI NEL PRESENTARCI STATISTICHE DEI CASI CHE MATURANO NEL MONDO LGBT+? O - PER PRESUPPOSTO IDEOLOGICO – NON ACCADONO MAI?"

Lettera 1

Caro Dago, Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ammette l'omicidio e piange. Ecco, fiumi di parole e poi ammette l'«omicidio», perché nel codice penale il reato di «femminicidio» non esiste. Complimenti al Pd: 10 anni al governo a scaldare le poltrone!

B.Ton

Lettera 2

Caro Dago, Russia, il giornalista Usa Evan Gershkovich resta in carcere fino al 30 gennaio. Natale a Moscaaa!!!

Jantra

Lettera 3

Caro Dago, migranti, Piantedosi: "Lotta contro trafficanti è sfida europea". Mah... C'è come una sensazione di averla già sentita...

Antonello Risorta

Lettera 4

Caro Dago, M5S, Conte all'AdnKronos: "Di Battista? Mi è molto caro. Dialogo con lui a prescindere". E fa bene. I grandi comici hanno sempre lavorato in coppia.

Bibi

Lettera 5

Caro Dago, il tennis in RAI è considerato "sport minore", ecco perché è andato in onda su Raidue, ecco perché non c'è stata traduzione simultanea durante l'intervista alla squadra italiana da parte della TV di Malaga, ecco perché il buon Umberto Martini di Raisport che era inviato sul campo aveva in dotazione uno "zainetto", cioè telecamera leggera che trasmette sulla frequenza dei cellulari ovviamente con qualità scadente. Tant'è. Mauro

Lettera 6

Caro Dago,

Mentre i nostri intellettuali (per mancanza di intelletto) si macerano in angosciosi sensi di colpa a proposito di primarie questioni quali se "è lecita l'appropriazione culturale" oppure sulla proposta di negare ai bambini il piacere, di festeggiare il Natale per non "offendere altre culture", in Asia ogni anno le decorazioni Natalizie traboccano dalle bancarelle delle Chinatowns, nelle piazze, nei negozi, nei centri commerciali e nelle strade in un delirio di renne, alberi di Natale, pupazzi di finta neve: il tutto con una temperatura di circa 30 gradi.

Perfino nelle banche a volte si possono cambiare i soldi serviti da impiegati di ambo i sessi che inalberano cerchietti decorati con agrifogli,candeline luminose e scritte di Merry Christmas.

Dovremmo denunciare cinesi,tailandesi ,nepalesi,indiani e malesi ecc. per il reato di " reiterata appropriazione culturale"?

Chiedo per Babbo Natale.

Giovanna Maldasia

Lettera 7

Caro Dago, Mattarella assente alla Prima della Scala: "Non poteva"... Ma come non poteva? A meno che non abbia gravi problemi di salute - speriamo di no - il 7 dicembre non si prendono impegni. È come il 2 giugno. Potrebbe il Capo dello Stato non presenziare alla Festa della Repubblica?

Matt Degani

Lettera 8

Caro Dago

a sinistra hanno già detto che l’Italia ha vinto la Coppa Davis apposta per distrarre la gente dall’operato del governo Meloni ?

Saluti, Usbergo

Lettera 9

Caro Dago,

io non so perché abbia colpito la storia di Giulia Cecchettin, ma penso che molte si siano riviste nella sua storia.

Io stessa avevo una cara amica di infanzia, che non è finita ammazzata, ma ha ucciso la sua ambizione per stare assieme al fidanzatino di sempre. Lei bravissima a scuola, lui brocco in tutto e pluribocciato alla maturità.

Non è un mistero che noi donne in Italia siamo perlopiù laureate in materie umanistiche (io inclusa). Da qui anche il gender gap di paghe.

In breve: la mia amica di infanzia rinunciò ad Ingegneria perché entrambi sarebbero dovuti andare insieme all'università. Lui non ci andò mai e lei solo per spinta dei suoi si laureò in qualcosa come "Scienza delle Merendine" (cit) in mesopotamico moderno.

Saluti all'ambizione ammazzata,

Lisa

Lettera 10

Per cessare le ostilità o estendere la tregua il Qatar, insieme al rilascio di tutti gli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas, dovrebbe consegnare tutti i responsabili del massacro del 7 ottobre. Elementare Watson.

Dark Fenix

Lettera 11

Caro Dago,

leggo nel tuo lancio di oggi delle ore 11,56 che il presidente dell’ANM Giuseppe Santa Lucia ha espresso la sua amara sorpresa e la sua inquietudine in quanto il ministro della difesa Crosetto ha fatto intendere che un gruppo di magistrati concerti azioni contro il governo per metterlo in crisi.

Lo sconcerto del presidente dell’ANM nasce evidentemente dal fatto che non ritiene possibile quanto ventilato dal ministro della difesa.

Probabilmente il dr. Santa Lucia non si ricorda di un avviso a comparire arrivato a Berlusconi via Corriere della Sera nel 1994 proprio mentre l’allora presidente del consiglio presiedeva a Napoli una conferenza sulla criminalità organizzata.

Per quell’avviso a comparire, che poi non ebbe nessun seguito, cadde il governo Berlusconi.

Questo è successo quasi trent’anni fa. Perché non potrebbe succedere anche in futuro ? Non è che per caso che Crosetto abbia seguito il motto secondo cui è meglio prevenire che curare.

Pietro Volpi

Lettera 12

Ieri, durante Tagadà, ho visto un Bertinotti colpito sulla strada di Damasco da un minuto all'altro, super-partes e immacolato, se la prende con Lollobrigida per aver fermato il treno, accusandolo di non avere " il senso della della vergogna".

Adesso non vorrei spezzare una lancia a favore del ministro calimero, ma la faccia indignata del sub-com da salotto, che quando era presidente della Camera sgominava per l'aereo di Stato per andare in vacanza nella lussuosa Quiberon o in visita al Monte Athos, fa già ridere così per non offendere il comune senso del pudore

Dark Fenix

Lettera 13

Dago colendissimo,

ai maschi del Belpaese - che in quanto maschi sono tossici, patriarcali, violenti e blah blah- tocca uscire di casa con circospezione, anche perché i giornaloni continuano a propinare statistiche gonfiate di femminicidi che non reggono all’analisi di caso per caso.

A quanto saranno parimenti solleciti nel presentarci statistiche dei casi che maturano nel mondo LGBT+? O - per presupposto ideologico – non accadono mai?

Saluti da Stregatto

Lettera 14

Caro Dago,

Palazzo Chigi è assediato dagli eserciti dell’Oscuro Signore di Soros: gli orchi di Bruxelles, i guerrieri Uruk-hai della magistratura, i selvaggi dunlandiani del sindacato, i draghi tecnici, gli scafisti, i complottisti occulti, le erinni femministe.

Riusciranno i nostri eroi ad arrivare alle elezioni europee?

L’elettore triste

Lettera 15

Oltre ad essere un famosissimo scultore, Antonio Canova è stato uno straordinario personaggio politico. Il suo spirito ha reso espressivo il marmo silenzioso e ha acceso negli “italiani” il sentimento e l’onore per la patria.

In un territorio ancora diviso in regnicoli (Canova muore nel 1822), ciascuno con la propria storia e la propria identità, Canova ha percepito uno spirito comune, non per il territorio, inevitabilmente frammentato, ma per l’amore per la bellezza, che aveva affascinato e ispirato i grandi maestri, da Venezia a Napoli, prima di lui.

Questo concetto astratto di patria, è espresso in maniera sublime nelle epistole che inviò a Napoleone, in primis, e alle Corti del mondo ove l’artista fu chiamato a lavorare.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 16

Caro Dago, clima, Onu: "Leader agiscano per limitare aumento temperatura a 1,5 gradi". Se sapessero come fare lo avrebbero già fatto. Ma quella indicata dalle Nazioni Unite sembra l'ultima dieta alla moda. Non mangi per un mese e poi finisce che ti abbuffi. Non utilizzi più il carbone ma poi la Cina lo brucia a tutto spiano per produrre le batterie che "non inquinano". Sull'ambiente servono proposte serie.

L.Abrami