POTERE FA RIMA CON DENTIERE - I 10 PAESI PIU' POPOLOSI AL MONDO SONO GUIDATI DA OVER 70: ALLA CASA BIANCA C'E' BIDEN, CHE NE HA 81 (E SI VEDONO TUTTI), XI JINPING LI HA COMPIUTI MENO DI ANNO FA MENTRE PUTIN NE HA 71 - IN BANGLADESH SHEIKH HASINA HA 76 ANNI E HA PASSATO GLI ULTIMI QUINDICI SULLA POLTRONA DI PRIMO MINISTRO - IL PRESIDENTE NIGERIANO, BOLA TINUBU, IL PROSSIMO MESE NE COMPIE 72 - LULA, RIELETTO IN BRASILE, NE HA 78...

Estratto dell’articolo di Michele Farina per il “Corriere della Sera”

Dieci anni fa i dieci Paesi più popolosi del mondo avevano soltanto un leader che superava i settant’anni di età: il premier indiano Singh. Oggi il «club dei magnifici anta» è al completo: dieci su dieci. Gli ultimi due sono sulla soglia del potere. In Pakistan proprio questa mattina si è riunito il nuovo Parlamento, e il 72enne Shehbaz Sharif dovrebbe essere riconfermato premier, mentre il coetaneo Prabowo Subianto, ex generale, si appresta a giurare come presidente dell’Indonesia; […].

Date di nascita alla mano, la ricognizione del «Wall Street Journal» è chiara. Se gli americani si apprestano a scegliere, salvo imprevisti, tra l’ottantaduenne Biden e il settantasettenne Trump, altrove i leader invecchiano sulla tolda e non c’è neppure la possibilità di sostituirli. In Cina e in Russia, è una questione autocratica oltre che anagrafica: quando Putin salì al potere aveva 47 anni, la stessa età di Aleksei Navalny al momento della sua morte.

E Xi Jinping non ne aveva compiuti sessanta, quando ottenne il primo mandato presidenziale nel 2013. In Bangladesh Sheikh Hasina ha 76 anni e ha passato gli ultimi quindici sulla poltrona di primo ministro. Anche alcuni neo-eletti hanno i capelli grigi: in Nigeria il presidente Bola Tinubu il prossimo mese ne fa 72.

Poi ci sono i redivivi: Lula ne aveva 58 quando arrivò a guidare il Brasile nel 2003, e vent’anni dopo è tornato al volante. Un paradosso: il continente più vecchio del mondo è quello che mediamente ha i leader politici più giovani. L’Europa non è presente nel club dei dieci Paesi più popolosi, ma l’età al vertice è comunque più bassa. […]

