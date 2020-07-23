In caso di futura condanna #Conte ha già deciso il sostituto di Claudio Descalzi alla guida di @eni : Flavio Cattaneo— paolomadron (@paolomadron) July 22, 2020
POTERI IN MANOVRA - MADRON FA IL TWEET: ''SE DESCALZI SARÀ CONDANNATO, CONTE HA GIÀ DECISO CHE LO SOSTITUIRÀ FLAVIO CATTANEO'', LINKIESTA.IT FA IL PEZZO E CATTANEO SMENTISCE. CHI VIVRA', VEDRA'...-
In caso di futura condanna #Conte ha già deciso il sostituto di Claudio Descalzi alla guida di @eni : Flavio Cattaneo— paolomadron (@paolomadron) July 22, 2020
“BLACK MIRROR” ESISTE DAVVERO. IN UCRAINA! – IL PRESIDENTE ZELENSKY, EX COMICO COME IL PUPAZZO WALDO DELLA SERIE INGLESE, HA COMINCIATO A PUBBLICARE UNA SERIE DI STRANI VIDEO SUI SUOI SOCIAL, CONSIGLIANDO DI GUARDARE IL DOCUMENTARIO “EARTHLINGS” DI JOAQUIN PHOENIX – IL MOTIVO? ERANO LE RICHIESTE DI UN SEQUESTRATORE, CHE, APPENA RICEVUTO IL “SEGNALE”, HA LIBERATO 13 OSTAGGI… - VIDEO
MA CHI E' IL PREMIER? - A BRUXELLES TUTTI I LEADER HANNO SFILATO DA SOLI, INDOVINATE CHI SI E' PRESENTATO IN DUE SUL RED CARPET DI BRUXELLES? OVVIO, CONTE & CASALINO! - CECCARELLI: ''NON SI CAPISCE CHI SIA IL VERO PREMIER, ORMAI UNO NON PUO' FARE A MENO DELL'ALTRO. MAI COME IN QUESTE CIRCOSTANZE LA POLITICA SI CONFERMA L'ARTE DEL FAR CREDERE'' - ''QUESTA FOTO CHIARISCE CHI CI GOVERNA E PERCHÉ C’È CHI NON SI FIDA. GLI SI PUÒ DAR TORTO?''
CHIAMALO ''SCOSTAMENTO'': IN ARRIVO LA TERZA MANOVRA DI QUEST'ANNO, 25 MILIARDI DI EXTRA-DEFICIT PER CONFERMARE LO STOP AI LICENZIAMENTI E PROROGARE LA CASSA INTEGRAZIONE, INTRODUCENDO SGRAVI PER CHI TORNA AL LAVORO E RINUNCIA ALLA CIG - IL PIANO DI GUALTIERI PER EVITARE QUELLA BOMBA SOCIALE DI CUI PARLA QUASI OGNI GIORNO LA MINISTRA DELL'INTERNO LAMORGESE
NON COSÌ FRUGALI CON LE PAROLE - RUTTE SOMMERSO DI INSULTI DAGLI OLANDESI: ''VERGOGNATI, SEI UN GRANDE BASTARDO, UN LADRO. PER ANNI ABBIAMO TAGLIATO SU TUTTO, LAVORIAMO DIECI ANNI PIÙ DI ITALIANI E FRANCESI. REGALAGLI IL TUO CANE''. IL CANE?? - ''PENSI DAVVERO CHE FRANCIA E ITALIA, DOPO ESSERSENE INFISCHIATE DEL PATTO DI STABILITÀ, FARANNO LE RIFORME?''
DO YOU REMEMBER BREXIT? – IL CAPO NEGOZIATORE BRITANNICO DAVID FROST AMMETTE CHE NON CI SARÀ NESSUN ACCORDO ENTRO FINE LUGLIO. MA CHE È POSSIBILE UN’INTESA “PER SETTEMBRE”. IN REALTÀ NON CI CREDONO NEMMENO LUI E LA CONTROPARTE EUROPEA MICHEL BARNIER – IL VIRUS HA AMMAZZATO ANCHE LE POSSIBILITÀ DI UN “DEAL”?