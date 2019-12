POTEVA MANCARE IL PRESEPE DEL ''GENDER GAP'', IL DIVARIO TRA MASCHI E FEMMINE? - TRA LE NATIVITÀ RICEVUTE IN DONO DA PAPA FRANCESCO, UNA LO HA COLPITO: QUELLA IN CUI È GIUSEPPE A CULLARE IL PICCOLO GESÙ MENTRE MARIA FINALMENTE SI RIPOSA. TANTO DA AVERLA MENZIONATA NELL'UDIENZA GENERALE: ''QUANTI DI VOI DOVETE DIVIDERE LA NOTTE FRA MARITO E MOGLIE PER IL BAMBINO, LA BAMBINA, CHE PIANGE PIANGE PIANGE… ''LASCIATE RIPOSARE MAMMA'', QUESTA È LA TENEREZZA DI UNA FAMIGLIA, DI UN MATRIMONIO''

Franca Giansoldati per www.ilmessaggero.it

IL PRESEPE GENDER GAP

Tra tutti i presepi che ha ricevuto in dono in questi giorni Papa Francesco ce n'è uno che lo ha colpito particolarmente. Si tratta di una natività moderna, quasi paritaria, dove è Giuseppe a cullare il piccolo Gesù e ad accudirlo, mentre Maria, a fianco, si riposa. Questo presepe è stata l'occasione per affrontare il tema del lavoro domestico a carico delle donne, un aspetto spesso dato per scontato o addirittura trascurato.

papa francesco

Nel corso dell'ultima udienza generale, prima di Natale, il pontefice ha raccontato divertito di avere ricevuto in regalo la singolare natività. «Mi hanno regalato un’immaginetta di un presepe speciale, piccolina, e si chiamava “lasciamo riposare mamma”, e c’era la Madonna addormentata e Giuseppe col bambinello, che lo faceva addormentare. Quanti di voi – ha proseguito il Papa rivolgendosi ai fedeli presenti in quel momento nella Aula Nervi – dovete dividere la notte fra marito e moglie per il bambino, la bambina, che piange piange piange… “lasciate riposare mamma”, questa – ha chiosato il Papa – è la tenerezza di una famiglia, di un matrimonio».

Secondo il Global Gender Gap Report 2020 del World Economic Forum per la parità tra uomini e donne, in tutti i settori della vita, politica compresa, la strada è ancora lunga: 99,5 anni per l’esattezza. Ancora più lunga l’attesa per la parità a livello di accesso alla partecipazione economica: ben 257 anni a livello globale.

GENDER GAP GENDER GAP. 2 gender pay gap 2