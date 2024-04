POVERO BIDEN: A DARE UNA MANO AI REPUBBLICANI CI SI METTONO GLI STUDENTI FILO-PALESTINESI – LE PROTESTE NELLE UNIVERSITA' AMERICANE (CON I RAGAZZI CHE URLANO "I SIONISTI DEVONO MORIRE") SPINGONO VERSO I REPUBBLICANI L'ELETTORATO BIANCO E PRO-ISRAELE - NON SOLO: I TRUMPIANI HANNO GIOCO FACILE A SCREDITARE GLI ATENEI, DIVENUTI FUCINA DI ESTREMISMO POLITICO E DI FANATISMO WOKE...

Estratto dell’articolo di Alexander Stille per “La Repubblica”

Tutta la notte, sentiamo un elicottero volare sopra il campus della Columbia University. C’è una forte presenza di polizia ai vari ingressi dell’università. Da diverse settimane, il campus è stato chiuso agli esterni: solo i membri della comunità di Columbia con documenti d’identità validi possono entrare.

Ogni giorno una folla di manifestanti arrabbiati si raduna fuori dai cancelli dell’università per manifestare. A volte i manifestanti per lo più filo-palestinesi sono affiancati da un numero minore di contro-manifestanti che difendono Israele e denunciano Hamas.

All’inizio di questa settimana, il presidente della Camera dei Rappresentanti, Mike Johnson, un ultraconservatore della Louisiana, si è presentato nel campus per tenere una conferenza stampa, denunciando quella che ha definito l’atmosfera violenta e antisemita nel campus e ha esortato, se l’ordine non fosse stato ripristinato presto, a chiamare la Guardia Nazionale.

[…] L’accampamento degli studenti sul prato Sud del campus - circa ottanta tende dove poche centinaia di studenti vivono da dieci giorni - assomiglia più a un picnic che a una folla pericolosa. “Benvenuti all’Università del Popolo della Palestina” dice un cartello all’ingresso.

I colleghi italiani che insegnano alla Columbia sono rimasti meravigliati da quanto siano state pacifiche e rispettose le manifestazioni e le contro-manifestazioni. Dall’attacco brutale di Hamas del 7 ottobre e dalla rappresaglia militare israeliana, ci sono state manifestazioni e contro-manifestazioni quasi ogni giorno, ognuno che intona slogan ma senza interagire o interferire l’uno con l’altro. […]

Ho insegnato alla Columbia per vent’anni e la mia famiglia è fuggita dall’Italia a causa delle leggi antisemite di Mussolini: l’idea che la Columbia sia un ambiente ostile per gli ebrei mi sembra del tutto assurda.

Il ventidue percento degli studenti della Columbia è ebreo. La percentuale tra gli studenti del Barnard College (l’istituzione femminile gemella situata dall’altra parte della strada), molti dei quali partecipano alla protesta, è ancora più alta, il 28%. Sospetto che la percentuale nel corpo docente della Columbia sia almeno altrettanto alta.

(La percentuale nella popolazione americana è 2.4 percento.) Molti degli studenti nell’accampamento sono essi stessi ebrei. Ogni giorno passo davanti a un cartello ai margini dell’accampamento che dice: “Il sionismo non equivale all’ebraismo”.

A circa venti metri di distanza, un gruppo di studenti ebrei aveva attaccato manifesti con fotografie di decine di ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre, collocando rose sopra le loro immagini.

I manifestanti non hanno occupato edifici, non hanno cercato di impedire ad altri studenti di partecipare alle lezioni, anche la scorsa settimana, quando le cose erano al massimo della tensione. Ma c’è una vera lotta tra i valori contrastanti della legittima protesta e della libertà di parola e il diritto degli studenti di non sentirsi molestati.

Da un lato, molti studenti sono sconvolti per l’innegabile tragedia umanitaria che si sta svolgendo a Gaza, con più di 30.000 palestinesi stimati morti, circa un terzo dei quali bambini. Allo stesso tempo, con i manifestanti filo-palestinesi che superano di gran lunga i manifestanti filo-israeliani, alcuni studenti ebrei possono sentirsi isolati e vulnerabili.

Anche se quasi tutte le manifestazioni sono state pacifiche, ci sono stati incidenti in cui il limite è stato superato. Uno studente filo- israeliano è stato colpito da un manifestante filo- palestinese, che si è rivelato non essere uno studente.

Un piccolo gruppo di studenti filo-israeliani ha spruzzato i manifestanti filo-palestinesi con un prodotto chimico nocivo apparentemente usato dall’esercito israeliano per sedare i disordini in Cisgiordania. In questi casi l’università ha preso provvedimenti disciplinari.

Ma i veri conflitti nel campus sono stati notevolmente amplificati, esagerati, distorti e manipolati a fini politici da forze esterne all’università. La Columbia ha un piccolo campus nel mezzo della città più grande degli Stati Uniti, che è anche la capitale mediatica del Paese.

Ogni sentore di protesta politica viene immediatamente trasmesso sui social media e in pochi minuti decine di gruppi di protesta provenienti da una città di otto milioni di persone - dai trotskisti agli anarchici fino ai sionisti militanti - sono più che felici di saltare sulla metropolitana e arrivare ai cancelli della Columbia, con le videocamere dei telegiornali probabilmente al seguito.

I politici a tutti i livelli cercano di sfruttare la situazione a proprio vantaggio, i repubblicani conservatori per screditare e attaccare le università americane in generale dipingendole come focolai di estremismo politico e indottrinamento.

I governatori e i legislatori degli Stati controllati dai repubblicani hanno sostituito i presidenti di alcune università statali e hanno limitato i modi in cui questioni controverse come la schiavitù e la discriminazione razziale possono essere insegnate nelle loro scuole. […]

A gennaio, la Commissione per l’Istruzione della Camera ha convocato i presidenti di Harvard, dell’Università della Pennsylvania e del Massachusetts Institute of Technology per rispondere alle domande sull’antisemitismo nei loro campus.

La testimonianza dei presidenti universitari si è rivelata un disastro in termini di pubbliche relazioni. Elise Stefanik, rappresentante di New York, ha incalzato i presidenti a rispondere alla domanda se gli studenti che «invocano il genocidio degli ebrei» violerebbero il codice di condotta della loro università, il presidente di Harvard ha risposto: «Dipende» . Avrebbe dovuto rispondere che gli studenti non invocano il genocidio degli ebrei - che Stefanik stava cercando di mettere loro in bocca le parole.

Gli studenti intonano cose come “Intifada” e “Dal fiume al mare”, i cui significati sono ambigui. Intifada significa resistenza, non necessariamente violenta. “Dal fiume al mare” può significare ebrei e arabi che vivono in uno Stato unitario multireligioso su base paritaria o può significare cacciare gli ebrei da Israele-Palestina. Ma queste sfumature sono andate perse in questo circo mediatico. Il risultato: i presidenti di Harvard e Penn sono stati costretti a dimettersi.

La presidente della Columbia Minouche Shafik era determinata a evitare lo stesso destino e si è piegata per essere d’accordo con la Commissione, dimostrando di aver preso una posizione ferma contro ogni segno di antisemitismo nel campus e di aver sospeso i professori che si sono impegnati in forme più estreme di discorso.

In quanto prima donna presidente della Columbia e prima arabo-americana, voleva fare di tutto per evitare qualsiasi apparenza di essere “morbida sull’antisemitismo”. Ha superato il test sull’antisemitismo della Camera dove Harvard e Penn avevano fallito, ma non appena le udienze sono finite si è trovata di fronte a un nuovo problema.

La mattina in cui Shafik compariva al Congresso, gli studenti del campus hanno allestito un accampamento sul prato Sud dove dormivano durante la notte, in violazione delle regole che la scuola aveva stabilito per le proteste legittime. Inoltre, molti erano arrabbiati e delusi dal fatto che Shafik non avesse opposto resistenza alla premessa che l’antisemitismo sia un grosso problema alla Columbia.

Essendosi impegnata pubblicamente a non dare tregua all’antisemitismo e al disordine nel campus, Shafik si è sentita obbligata a fare ciò che nessun presidente della Columbia aveva fatto da più di cinquant’anni: chiamare la polizia per sgomberare l’accampamento e arrestare e sospendere gli studenti che avevano occupato il prato. Gli studenti arrestati hanno anche perso l’accesso ai loro alloggi.

[…] Altrettanto prevedibilmente, i repubblicani che avevano elogiato Shafik solo pochi giorni prima ora chiedono le sue dimissioni. La Commissione per l’Istruzione della Camera non è un organo alla ricerca della verità, ansioso di proteggere gli studenti dall’antisemitismo, ma un organo politico che opera in un anno elettorale e ansioso di aggiungere una terza testa accanto alla collezione di ex presidenti universitari. […]