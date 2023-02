13 feb 2023 14:08

POVERO FUORTES, ORA CI SI METTE ANCHE CONTE – PEPPINIELLO APPULO SI UNISCE AL VECCHIO AMICO SALVINI E CHIEDE UN CAMBIO DELLA GOVERNANCE DELLA RAI: “IO CREDO CHE ABBIA BISOGNO DI UNA RIFORMA PROFONDA. LO STIAMO DICENDO DA TEMPO. UNA RIFORMA RIFONDATIVA PER MIGLIORARE E RENDERE PIÙ EFFICACE IL SERVIZIO PUBBLICO” - CHE FARÀ ORA IL CONSIGLIERE IN QUOTA 5 STELLE DI MAJO, CHE HA SEMPRE VOTATO CONTRO FUORTES, MA ERA IN PRIMA FILA A SANREMO VICINO ALLA PIDDINA BRIA (GRANDE SOSTENITRICE DEL "NAPOLEONE" DI VIALE MAZZINI)?