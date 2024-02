IL POVERO ZELENSKY FINISCE NEL FRULLATORE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE AMERICANA – I FONDI DEGLI STATI UNITI ALL'UCRAINA RESTANO NEL LIMBO. COLPA DEL BRACCIO DI FERRO AL CONGRESSO, CON I REPUBBLICANI CHE PRETENDONO IN CAMBIO FONDI PER IL PIANO ANTI-IMMIGRAZIONE AL CONFINE COL MESSICO BIDEN INVITA IL SENATO AD APPROVARE SUBITO IL PACCHETTO DA 118 MILIARDI SU CUI ERA STATO TROVATO UN ACCORDO DOMENICA: “IL MONDO CI GUARDA, FERMIANO PUTIN” – E COSÌ KIEV RIMANE SENZA ARMI E LA DIFESA ANTIAEREA È AL LIMITE…

Estratto dell’articolo di Alb. Sim. per “la Stampa”

volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 1

I fondi all'Ucraina restano nel limbo, schiacciati dal braccio di ferro politico che al Congresso e fra repubblicani e Casa Bianca si gioca sul rafforzamento della sicurezza al confine col Messico. Il presidente Joe Biden ieri ha rivisto la sua agenda e tenuto un discorso dalla State Dining Room per invitare il Senato ad approvare il pacchetto da 118 miliardi attorno al quale i tre negoziatori del Senato (James Lankford, Kyrsten Sinema e Chris Murphy) domenica sera avevano trovato un'intesa.

La misura lega questioni di sicurezza nazionale come l'Ucraina, il Sud Est del Pacifico, Israele con un adeguamento degli strumenti per il contrasto dell'immigrazione illegale e del diritto d'asilo.

volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 2

[…] È l'immigrazione che tiene ogni altra tessera in stand by. Lunedì una riunione tesa fra i senatori repubblicani ha mostrato le divisioni e anche Lankford ha ammesso che non avrebbe votato a favore della norma da lui stesso avanzata. I repubblicani vogliono tempo per rivedere alcuni dettagli.

Charles Schumer, capo dei democratici al Senato, è disposto a posticipare il voto procedurale (servono 60 voti) sino a domani. Non oltre. Senza un'intesa questa settimana, se ne riparlerà dal 26 febbraio. Il Senato va in "vacanza" venerdì.

Una delle conseguenze – ha rimarcato Biden – è che l'America non potrà fornire assistenza militare a Kiev. «Il mondo ci guarda, il tempo corre», ha detto sottolineando che l'Ucraina si indebolisce ogni settimana di più.

joe biden e volodymyr zelensky - armi all ucraina -vignetta osho

[…] la difesa antiaerea di Kiev è al limite, non è in grado e non lo sarà nei prossimi mesi di resistere ai droni e ai missili russi.

Giovedì a Washington arriva Olaf Scholz. Il cancelliere tedesco prima di vedere Biden – venerdì – avrà una cena all'ambasciata tedesca con deputati e senatori. In menù l'Ucraina e il rischio di lasciare campo aperto a Putin. L'Amministrazione è consapevole della fragilità del momento. Jake Sullivan sarà oggi a Bruxelles, vedrà Jens Stoltenberg e con il segretario Nato discuterà sia del summit di luglio a Washington per celebrare i 75 anni dell'Alleanza sia di Kiev.

Trump e Putin

«La storia vi sta guardando», ha sillabato Biden rivolto ai repubblicani invitandoli a «mostrare coraggio e a decidere se stanno con Trump o con il popolo americano». […] Trump «vuole usare l'arma migrazione in campagna elettorale» e «preferisce avere un guaio che un problema risolto», ha esordito il presidente. Lunedì il tycoon aveva definito una «trappola per i repubblicani» l'intesa. Poco dopo le sue parole, il numero dei conservatori che ha ammesso che non avrebbe sostenuto l'accordo è aumentato. […]

L'accordo riduce i tempi per le espulsioni, rafforza le guardie di frontiera, attribuisce al presidente la possibilità di chiudere i confini temporaneamente in caso di emergenza, i tempi per esaminare le pratiche d'asilo scenderanno da 5-10 anni a sei mesi. Eppure, la destra vuole «rivederlo bene», dicono alcuni senatori. Intanto l'Ucraina resta senza aiuti.

ABBRACCIO TRA ZELENSKY E BIDEN volodymyr zelensky joe biden - meme by osho