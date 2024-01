POZZOLO, IL COLPEVOLE PERFETTO - COME MAI L’ESAME STUB, PER TROVARE I RESIDUI DI POLVERE DA SPARO, NON È STATO ESEGUITO SUGLI ALTRI PARTECIPANTI ALLA FESTA DI CAPODANNO DI ROSAZZA? LA PROCURA DICE CHE NON C’ERA “LA NECESSITÀ”, MA ORMAI È TROPPO TARDI PER FARE ALTRI ACCERTAMENTI DELLO STESSO TIPO, E DUNQUE NON SAPREMO MAI LA VERITÀ – IL LEGALE DEL DEPUTATO PISTOLERO: “SUI GIORNALI CI SONO LE NOTIZIE E NOI NON ABBIAMO ANCORA I DOCUMENTI”

pozzolo meme

PROCURA BIELLA, NON C'ERA NECESSITÀ DI FARE STUB SU ALTRI

(ANSA) - In relazione all'esame dello Stub, per la ricerca di polvere da sparo, "eseguito esclusivamente sulla persona di Pozzolo, si specifica che al momento del fatto non vi era alcuna evidenza tale da rendere necessaria l'esecuzione del medesimo sui pochi soggetti rimasti in loco". Lo scrive, in un comunicato stampa, il procuratore di Biella, Teresa Angela Camelio. "Né tantomeno, tale accertamento, - si legge ancora - può essere eseguito indiscriminatamente e a livello preventivo senza alcuna ricostruzione alternativa (fornita e/o emergente) al momento dei fatti. Le indagini proseguono".

PROCURA, STUB SARÀ COMPENDIATO CON ALTRI ACCERTAMENTI

(ANSA) - Gli esiti dello Stub "sono stati depositati" presso gli uffici della Procura di Biella "e sono stati messi a disposizione delle parti". Lo precisa, in una nota, il procuratore della Repubblica di Biella Teresa Angela Camelio.

BIELLA CIAO - MEME BY EMILIANO CARLI SUL CASO POZZOLO

Gli esiti "poiché positivi, confermano la prospettazione iniziale; tuttavia dovranno essere valutati e compendiati con gli ulteriori accertamenti dattiloscopici e biologici (richiesti, rispettivamente, dalla Procura e dalla difesa della persona sottoposta ad indagini) nonché degli accertamenti balistici affidati al consulente tecnico, dottoressa Sorropago con la presenza dei consulenti tecnici di parte"

LEGALE POZZOLO, SORPRENDENTE NON CI SIA STATO DATO STUB

(ANSA) - "E' sorprendente verificare che questa mattina sui giornali ci sono le notizie e invece noi non abbiamo ancora i documenti, non abbiamo nulla di questi risultati di quest'esame". Così, all'ANSA Andrea Corsaro, avvocato difensore di Emanuele Pozzolo, sugli esiti dello Stub, la ricerca delle tracce di polvere da sparo su mani e abiti del parlamentare che hanno dato esito positivo. "Non ho ancora avuto modo di avere gli esiti né sono stati forniti ai nostri consulenti. Chiederemo di averli alla Procura della Repubblica ma al momento non li abbiamo ancora avuti", conclude Corsaro.

NORTH AMERICAN REVOLVER CALIBRO 22 - LA MINI PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO

CASO POZZOLO: MOLLICONE, VEDIAMO GLI APPROFONDIMENTI

(ANSA) - ''Per Pozzolo non anticiperei i tempi vediamo come si svolgono gli approfondimenti, abbiamo attuato quello che si fa in un partito in attesa di una decisione della magistratura'' dice Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della camera a Sky Tg24. Per questo non c'è l'espulsione? ''I processi di piazza li lascerei ad altre forze politiche'', aggiunge.

CASO POZZOLO: ESAME STUB, POSITIVO ALLA POLVERE DA SPARO

(ANSA) - Tracce di polvere da sparo da innesco significativi. L'esito dello Stub sulle mani e sugli abiti di Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, accusato di aver ferito la notte di Capodanno - durante una festa nella sede della Pro Loco di Rosazza, nel Biellese - Luca Campana, è risultato positivo. I risultati dell'esame effettuato dal Ris di Parma, come anticipato dal quotidiano La Repubblica, sono arrivati alla procura a Biella.

emanuele pozzolo

Pozzolo è indagato per lesioni colpose aggravate, accensioni pericolose e omessa custodia di armi dopo che una mini revolver aveva ferito il genero di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Il deputato di Fdi ha sempre negato di aver sparato e davanti agli inquirenti si è avvalso della facoltà di non rispondere. Almeno tre testimoni invece lo hanno smentito, mentre Delmastro non sarebbe stato presente in sala al momento dello sparo.

POZZOLO, EL PISTOLERO - VIGNETTA BY MACONDO LA RICOSTRUZIONE DEGLI SPARI DI CAPODANNO DELLA PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO EMANUELE POZZOLO - GIUSTIZIA E FATTA? - VIGNETTA BY MACONDO EMANUELE POZZOLO - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO Giorgia Meloni Emanuele Pozzolo nel 2013