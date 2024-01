POZZOLO, LO HANNO RIMASTO SOLO - IL DEPUTATO PISTOLERO SI E’ RIFUGIATO A CASA DEI GENITORI E NON ESCE DI CASA DAL PRIMO GENNAIO - DELMASTRO NON GLI PARLA DA GIORNI E NON GLI RISPONDE PIU’ AL TELEFONO - DOPO IL NO ALL’IPOTESI DI AUTO-SOSPENSIONE, SARA’ GIORGIA MELONI A DARE UN CALCIO IN CULO A POZZOLO - DUE LE OPZIONI IN BALLO: LA SOSPENSIONE CAUTELATIVA CON RINVIO AL GIUDIZIO DEI PROBIVIRI DI FDI OPPURE LA SOSPENSIONE DAGLI INCARICHI DEL PARTITO. IN ENTRAMBI I CASI, IL DEPUTATO NON POTRÀ PIÙ PARLARE A NOME DI FRATELLI D’ITALIA. DI FATTO, L’ANTIPASTO DI UN’ESPULSIONE…

Estratto dell’articolo di Floriana Rullo per il “Corriere della Sera”

EMANUELE POZZOLO E ANDREA DELMASTRO

[…] il deputato Emanuele Pozzolo […] Al telefono con vertici di Fratelli d’Italia, disperato e con voce rotta, ha più volte giurato e spergiurato di non essere stato lui a premere il grilletto della mini revolver che ha ferito alla coscia Luca Campana, l’elettricista specializzato 31enne di Candelo, genero del caposcorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. Non solo. Ha ancora una volta smentito la ricostruzione fatta dai testimoni e dalla stessa vittima […]

A chi lo ha sentito ha spiegato di aver «fatto un casino» e di avere la pistola in tasca perché, visto il porto d’armi personale, è obbligato ad averla sempre appresso. Ma, parlando sempre di incidente non intenzionale, non ha mai voluto rivelare chi, secondo lui, sarebbe stato a sparare. Intanto dal primo gennaio Pozzolo non esce più di casa.

LUCA CAMPANA - L UOMO FERITO DALLA PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO

Non si è visto nella sua casa di Vercelli […] Al citofono del palazzo giallo appena nascosto dalle piante, non risponde nessuno. Le tapparelle, da prima dell’ultimo dell’anno, sono abbassate e la casa vuota. Lui invece è barricato nella casa dei genitori, a Rosazza […]

Non ha voluto parlare con nessuno se non con i colleghi del partito. A loro avrebbe raccontato della notte in cui è avvenuto il «pasticciaccio» e anche chiesto perché il suo referente di zona, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, con cui i rapporti sono sempre stati stretti, lo abbia invece abbandonato non rispondendogli più al telefono. Di certo non ha mai parlato di autosospensione da Fratelli d’Italia, partito di cui fa parte dal 2012.

emanuele pozzolo

Anche perché se ci sarà la sospensione sarà comunicata direttamente dalla premier Giorgia Meloni […] Una sospensione che, tra i corridori della politica piemontese, si stima in qualche mese. «Il tempo che il caso si sgonfi» dicono […] Pozzolo dovrà rispondere di lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi.

IL DEPUTATO NON SI SOSPENDE MA MELONI HA DECISO LO ALLONTANERÀ DAL PARTITO

Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”

EMANUELE POZZOLO PISTOLERO MEME

[…] salvo colpi di scena all’alba, sarà Giorgia Meloni a spingere fuori da Fratelli d’Italia il parlamentare di Vercelli. Lo farà nel corso della conferenza stampa di oggi alle 11, un appuntamento per due volte rimandato a causa degli otoliti. Alla vigilia, due opzioni sembrano in ballo: la sospensione cautelativa con rinvio al giudizio dei probiviri di FdI (di fatto, la massima “pena” possibile che può comminare la presidente del Consiglio), oppure la sospensione dagli incarichi del partito. In entrambi i casi, Pozzolo non potrà più parlare a nome della forza politica guidata da Giorgia Meloni. Di fatto, l’antipasto di un’espulsione.

pozzolo delmastro

Quando non puoi evitare un problema, prendilo di petto: questo sembra aver deciso ieri sera Meloni. Per un giorno intero, ambasciatori della leader hanno provato a gestire il caso con il diretto interessato. Anche avanzando, pare, la proposta di “autosospendersi”: una soluzione sempre revocabile, la via d’uscita che viene spesso suggerita ai malcapitati per evitare guai peggiori.

emanuele pozzolo.

Pare però che Pozzolo rifiuti l’offerta. Conta poco, comunque. Il tema sarà affrontato dalla leader, che ha avocato a sé la decisione finale.

Il pugno duro con il deputato di Vercelli […] servirà alla presidente del Consiglio per bilanciare l’approccio più morbido che dovrebbe tenere su altri dossier. Uno, in particolare: quello dell’inchiesta che ha coinvolto Denis e Tommaso Verdini e che ha portato le opposizioni a chiedere a Matteo Salvini di riferire in Parlamento sulla gestione degli appalti da parte di Anas.

mini revolver north american arms 4

Sul punto, Meloni dovrebbe distinguere: massima severità nei casi di corruzione, dunque anche in questo se le circostanze dovessero essere accertate, ma al momento massima copertura ai membri del governo, perché niente che lambisca l’esecutivo è stato appurato ufficialmente. E dunque, nessun affondo contro il leghista, almeno su questo nodo. […] Meloni non ha per nulla gradito la sortita dell’alleato contro il Colle per la lettera su ambulanti e balneari. Pur tuttavia, proverà a evitare toni aspri verso il suo vice leghista […]

giorgia meloni emanuele pozzolo.