19 nov 2024 18:13

PRECETTO LA QUALUNQUE – IL MINISTRO DEI TRASPORTI, MATTEO SALVINI, MINACCIA DI LIMITARE LO SCIOPERO GENERALE DEL 29 NOVEMBRE INDETTO DA CGIL E UIL CONTRO LA MANOVRA: “SE NON SARANNO GARANTITE LE FASCE DI GARANZIA INTERVERRÒ DIRETTAMENTE COME LA LEGGE MI PERMETTE DI FARE. LASCIO GIUDICARE AGLI ITALIANI SE SIA NORMALE LA QUANTITÀ DI SCIOPERI NEL TRASPORTO PUBBLICO IN QUESTI DUE ANNI…” - IL NOVEMBRE NERO DEGLI SCIOPERI: DALLA SANITA' AI TRASPORTI