IL PREMIERATO SECONDO GIORGIA MELONI - UN DDL IN 5 ARTICOLI DOVREBBE PORTARE ALL’ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - PER LA DUCETTA E’ UN MODO PER PORTARE L’ITALIA “NELLA TERZA REPUBBLICA” - LA LEGGE, CHE DOVREBBE ENTRARE IN VIGORE NEL 2029 AL TERMINE DEL MANDATO DI MATTARELLA, PREVEDE UN SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO E PREMIO DEL 55% SU BASE NAZIONALE - RESTA INTATTO IL POTERE DEL COLLE DI NOMINARE I MINISTRI E IL PREMIR NON PUO’ REVOCALI - NON C’E’ LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA MA UNA NORMA ANTI-RIBALTONE…