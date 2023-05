5 mag 2023 17:50

PREPARATE I POP CORN: MARTEDÌ CI SARÀ IL PRIMO FACCIA A FACCIA TRA MELONI E SCHLEIN – LA PREMIER HA CONVOCATO LE OPPOSIZIONI PER CONFRONTARSI SULLE RIFORME COSTITUZIONALI. L'APPUNTAMENTO È ALLA CAMERA, NELLA BIBLIOTECA DEL PRESIDENTE. AGLI INCONTRI PARTECIPERANNO ANCHE SALVINI, TAJANI, MANTOVANO E FAZZOLARI – CONTE NON CI SARA’, PERCHE' CONVOCATO A BERGAMO PER L'INCHIESTA COVID. IL TERZO POLO ANDRA’ UNITO – DI CHE COLORE SARÀ LA GIACCA DELLA MULTIGENDER SEGRETARIA DEM PER L'OCCASIONE?