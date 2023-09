PREPARATE I POPCORN: ROBERTO VANNACCI INCONTRERÀ GUIDO CROSETTO – IL GENERALE SCRIBA HA FATTO RICHIESTA DI RAPPORTO AL MINISTRO DELLA DIFESA, PER “MOTIVI PERSONALI” – RISPOSTA: “LO RICEVERÒ E GLI DIRÒ COSA PENSO. SE È UN VERO MILITARE HA CAPITO CHE L’UNICO CHE HA AGITO DA MILITARE È IL MINISTRO” – L’ESERCITO ANNULLA LA FESTA DELLA MEMORIA DEL REGGIMENTO COL MOSCHIN, MA CROSETTO LA RIPRISTINA “D’IMPERIO”

1. VANNACCI INCONTRERÀ CROSETTO IL MINISTRO: «GLI DIRÒ COSA PENSO»

Estratto dell'articolo di Riccardo Palmi per “il Messaggero”

Il generale Roberto Vannacci ha fatto richiesta di rapporto al ministro della Difesa Guido Crosetto. Vannacci ha chiesto di essere ascoltato per «motivi personali».

La richiesta formulata in questo modo eviterebbe di dover passare dai permessi della scala gerarchica. Il generale Vannacci «ha chiesto di essere ricevuto, lo riceverò, dirò a lui che cosa penso di questa vicenda», ha dichiarato in risposta il ministro Crosetto dal palco di Digithon a Bisceglie. «Se è un vero militare ha capito che l'unico che ha agito da militare è il ministro», l'aggiunta.

In precedenza, […] Crosetto, interrogato dai cronisti in merito a una possibile candidatura di Vannacci con la Lega, aveva dichiarato: «Non parlo dei dipendenti della Difesa, ne ho tantissimi». […] Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il generale potrebbe ricevere presto delle proposte per correre alle prossime elezioni europee tra le file del Carroccio.

GUIDO CROSETTO VISITA I MILITARI ITALIANI A HERAT, IN AFGHANISTAN - SETTEMBRE 2010

Apprezzamenti espliciti sono arrivati sul suo conto, ad esempio, da Andrea Crippa, vicesegretario del partito («le porte della Lega sono spalancate», ha detto riferendosi a Vannacci). Intanto, l'Esercito italiano aveva deciso di annullare […] la festa della Memoria del IX reggimento d'assalto Col Moschin a Livorno. […] La scelta […] sarebbe stata dettata dal clamore generato dal caso che ha coinvolto il generale e per evitare polemiche. Il ministero della Difesa ha deciso invece di «ripristinare d'imperio» la festa.

2. IL CONTRORDINE DI CROSETTO NIENTE VETI PER VANNACCI

Estratto dell’articolo di Tommaso Montesano per “Libero quotidiano”

Vai a capire se dietro la decisione c’è un eccesso di prudenza per stroncare sul nascere qualsiasi riferimento al generale ribelle (Roberto Vannacci). Oppure se quel giorno, giovedì 7 settembre, la base addestrativa di Livorno fosse effettivamente non disponibile.

ROBERTO VANNACCI - VIGNETTA BY MANNELLI

Fatto sta che l’Esercito italiano, a sorpresa, aveva deciso di annullare la tradizionale “festa della memoria” organizzata ogni anno dal IX reggimento d’assalto Col Moschin.

[…]. Un appuntamento che quest’anno ha rischiato di saltare perla decisione dell’EI di vietare la celebrazione per «esigenze operative del reparto».

Difficile non scorgere un collegamento con il caso che da Ferragosto sta agitando il mondo delle divise, ovvero quello del libro “Il mondo al contrario” pubblicato da Vannacci, che guarda caso del IX reggimento Col Moschin è stato comandante dal 2011 al 2013.

roberto vannacci a soldati ditalia 5

[…]questa notizia, grazie ai diretti interessati privati del tradizionale appuntamento commemorativo, arriva alle orecchie del ministro della Difesa, Guido Crosetto, ieri in Puglia per la precisione a Bisceglie per essere intervistato da Myrta Merlino. E che Crosetto, sconfessando la decisione dell’EI, decida d’imperio di ripristinare l’appuntamento, tirando le orecchie alla Forza armata.

giorgia meloni e guido crosetto con il cappello degli alpini a udine

[…] Al ministro della Difesa, profondamente «amareggiato» per la mossa dell’EI, non è sfuggita la circostanza che la decisione di annullare l’evento sia stata presa senza consultarlo. Da qui l’ordine di fare macchina indietro, anche per preservare un principio: le eventuali responsabilità di un singolo- il generale Vannacci - non devono condizionare un intero reparto o, addirittura, la Forza armata. In questo caso, poi, si parla del Col Moschin, erede degli Arditi della Prima e Seconda guerra mondiale che certo non merita di nascondersi.

guido crosetto in vacanza a ponza 7

A proposito di Vannacci. Ieri si è saputo che il generale […] ha deciso formalmente di “mettersi a rapporto” dal suo superiore, ovvero il ministro della Difesa. […] Il numero uno di via XX Settembre ha fatto sapere che lo riceverà, «dirò a lui che cosa penso di questa vicenda», ha spiegato parlando dal palco di Bisceglie, «se è un vero militare ha capito che l’unico che ha agito da militare è il ministro», ha continuato. […] Interpellato dall’Adnkronos sulla sua richiesta, Vannacci ha preferito non rispondere: «Io non confermo né dico nulla perché sono questioni di servizio». […]

