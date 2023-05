16 mag 2023 18:40

UN PRESIDENTE PROCACCIA-AFFARI – MACRON HA RADUNATO ALLA REGGIA DI VERSAILLES 200 CEO DI AZIENDE STRANIERE, PER DIMOSTRARE CHE LA FRANCIA È UNA “START-UP NATION” CAPACE DI ATTRARRE FINANZIATORI INTERNAZIONALI (E PER FAR DIMENTICARE LE RIVOLTE PER LA RIFORMA DELLE PENSIONI) – OSPITE D'ECCELLENZA ELON MUSK, CHE HA ANNUNCIATO “IMPORTANTI INVESTIMENTI”. TUTTO LASCIA PENSARE ALL'APERTURA IN FRANCIA DI UNO STABILIMENTO DI AUTO ELETTRICHE…