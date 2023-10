LE PRESIDENZIALI USA A COLPI DI FAKE – IN VISTA VOTO DEL 2024 “META”, LA SOCIETÀ CHE POSSIEDE FACEBOOK E INSTAGRAM, RIVEDRÀ LE LINEE GUIDA PER COMBATTERE LE FAKE NEWS – RECENTEMENTE È STATO POSTATO UN VIDEO, MONTATO AD ARTE, NEL QUALE JOE BIDEN SEMBRA TOCCARE IL SENO ALLA NIPOTE. E IL PRESIDENTE AMERICANO È STATO ACCUSATO DI ESSERE “UN PEDOFILO MALATO DI MENTE”. NEL FILMATO ORIGINALE, “SLEEPY JOE” LE ATTACCA UNA SPILLETTA AL VESTITO – I PERICOLI DEI “DEEPFAKE” E DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE - VIDEO

Articolo del “Financial Times” – Dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

Il video di Biden su Facebook spinge a indagare sulla politica dei contenuti di Meta. L'indagine rivedrà le linee guida del gigante dei social media dopo che la clip "manipolata" definisce erroneamente il presidente degli Stati Uniti un pedofilo

Meta sta affrontando una revisione delle sue politiche sui contenuti manipolati e sui "deepfakes" creati dall'intelligenza artificiale, dopo che i moderatori dell'azienda si sono rifiutati di rimuovere un video di Facebook che descriveva erroneamente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden come un pedofilo. Scrive il Financial Times.

L'Oversight Board dell'azienda della Silicon Valley, un organo indipendente in stile Corte Suprema istituito nel 2020 e composto da giornalisti, accademici e politici, martedì ha dichiarato di aver aperto un caso per esaminare se le linee guida del gigante dei social media sui video e le immagini alterate possano "resistere alle sfide attuali e future".

L'indagine, la prima del suo genere sulle politiche di Meta in materia di "media manipolati", è stata sollecitata da una versione modificata di un video durante le elezioni di midterm del 2022 negli Stati Uniti. Nel video originale, Biden mette un adesivo "Ho votato" sul petto della nipote adulta e la bacia sulla guancia.

In un post su Facebook del maggio di quest'anno, una versione alterata di sette secondi della clip manda in loop il filmato in modo da ripetere il momento in cui la mano di Biden entra in contatto con il petto della nipote. La didascalia di accompagnamento definisce Biden "un pedofilo malato" e coloro che hanno votato per lui "malati di mente". La clip è ancora presente su Facebook.

Sebbene il video di Biden sia stato montato senza l'uso dell'intelligenza artificiale, la commissione sostiene che la sua revisione e le sue decisioni costituiranno un precedente per i contenuti generati dall'intelligenza artificiale e modificati dall'uomo.

"Il problema è molto più ampio e riguarda l'impatto che la manipolazione dei media può avere sulle elezioni in ogni angolo del mondo", ha dichiarato Thomas Hughes, direttore dell'amministrazione dell'Oversight Board.

"La libertà di parola è di vitale importanza, è la pietra angolare della governance democratica", ha detto Hughes. "Ma ci sono questioni complesse che riguardano le responsabilità di Meta in materia di diritti umani per quanto riguarda i contenuti video che sono stati alterati per creare un'impressione fuorviante di un personaggio pubblico".

E ha aggiunto: "È importante esaminare le sfide e le migliori pratiche che Meta dovrebbe adottare quando si tratta di autenticare i contenuti video su scala".

L'indagine della commissione arriva mentre i contenuti alterati dall'intelligenza artificiale, spesso descritti come deepfakes, stanno diventando sempre più sofisticati e ampiamente utilizzati. Si teme che i contenuti falsi ma realistici dei politici, in particolare, possano influenzare il voto nelle prossime elezioni. Gli Stati Uniti andranno alle urne tra poco più di un anno.

Il caso Biden è emerso quando un utente ha segnalato il video a Meta, che non ha rimosso il post e ha confermato la decisione di lasciarlo online dopo un processo di appello di Facebook. All'inizio di settembre, il video aveva meno di 30 visualizzazioni e non era stato condiviso.

L'utente non identificato si è quindi appellato alla commissione di vigilanza contro la decisione. Meta ha confermato la correttezza della decisione di lasciare il contenuto sulla piattaforma.

Il caso Biden si aggiunge al crescente numero di indagini della commissione sulla moderazione dei contenuti in occasione di elezioni e altri eventi civici.

Quest'anno la commissione ha annullato la decisione di Meta di lasciare attivo un video di Facebook che ritraeva un generale brasiliano, di cui la commissione non ha fatto il nome, dopo le elezioni, potenzialmente incitante alla violenza di strada. Le valutazioni precedenti si sono concentrate sulla decisione di bloccare l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Facebook, nonché su un video in cui il primo ministro cambogiano Hun Sen minaccia i suoi oppositori politici con la violenza.

Una volta completata la revisione, il comitato potrà formulare raccomandazioni politiche non vincolanti a Meta, che dovrà rispondere entro due mesi. Il consiglio ha invitato il pubblico a presentare le proprie osservazioni, che possono essere fornite in forma anonima.

In un post di martedì, Meta ha ribadito che il video è stato "semplicemente modificato per rimuovere alcune parti" e quindi non è un deepfake che rientra nelle sue politiche di manipolazione dei media.

immagine fake di trump arrestato

"Attueremo la decisione del consiglio di amministrazione una volta che avrà terminato di deliberare e aggiorneremo questo post di conseguenza", ha dichiarato, aggiungendo che il video non ha violato le sue politiche di incitamento all'odio o al bullismo.

immagine fake di trump arrestato Deepfake di Tom Cruise

deepfake ilary blasi 3 Deepfake Baldwin Trump Deepfake di Vladimir Putin Deepfake il deepfake di elon musk 5