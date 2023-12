TRA IL PRESSING DI GIORGIA MELONI E I DIECI MILIARDI MESSI SUL PIATTO DALLA COMMISSIONE EUROPEA, COSA SARÀ MAI STATO A CONVINCERE ORBAN AD ABBASSARE IL CAPINO SULL'UCRAINA? – SECONDO "POLITICO" È STATA CRUCIALE LA MEDIAZIONE DEL CANCELLIERE TEDESCO, OLAF SCHOLZ, PER PORTARE IL PREMIER UNGHERESE A USCIRE DAL CONSIGLIO EUROPEO E PERMETTERE IL VIA LIBERA ALL'ADESIONE DI KIEV ALL'UE. ALTRO CHE "RUOLO DI PRIMO PIANO" DELLA DUCETTA, COME LASCIA INTENDERE LA VERSIONE UFFICIALE DI PALAZZO CHIGI: ORBAN HA DETTO SÌ NON APPENA HA VISTO ARRIVARE NELLE SUE TASCHE I 10 MILIARDI PROMESSI DALL'UE...

Estratto dell'articolo di Simone Canettieri per "il Foglio"

[…] “Ci hanno affidato il ruolo di pontieri”, è il messaggio che con forza vogliono far trapelare dal governo. Si piazzano bandierine, insomma. Tanto che c’è una differenza sostanziale nel commento del via libera ai negoziati per l’Ucraina.

Va letto il comunicato di Palazzo Chigi. Ecco la prima parte: “Giorgia Meloni esprime grande soddisfazione per i concreti passi avanti nel processo di allargamento raggiunti al Consiglio europeo per Ucraina, Moldova, Georgia e Bosnia Erzegovina”. Fin qui nulla di strano.

Seconda parte: “Si tratta di un risultato di rilevante valore per l’Unione Europea e per l’Italia, giunto in esito a un negoziato complesso in cui la nostra nazione ha giocato un ruolo di primo piano nel sostenere attivamente sia Paesi del Trio orientale sia la Bosnia Erzegovina e i Paesi dei Balcani occidentali”.

Chiaro, no? Confrontando le parole degli altri leader, a partire da Macron e Scholz, nessuno rivendicherà un ruolo “primario” nella risoluzione di questo rompicapo. Roma lo fa. Tra realtà e propaganda. Di sicuro la mossa di Meloni, la sua vicinanza fisica con il cancelliere tedesco e il presidente francese sono fatti importanti, che l’allontanano in patria ancora una volta dalla Lega. […]

Traduzione dell'articolo di Barbara Moens, Jacopo Barigazzi e Aitor Hernández-Morales per www.politico.it

Viktor Orbán, allo stesso tempo, ha ceduto e si è rifiutato di cedere, nel primo giorno del vertice del Consiglio europeo. Giovedì i leader dell'UE hanno deciso di aprire i colloqui di adesione con Kiev, compiendo un passo definitivo verso l'integrazione dell'Ucraina nel progetto europeo e scavalcando il più stretto alleato di Mosca nel blocco: il primo ministro ungherese.

Ma non sono riusciti a trovare un accordo su un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro per l'Ucraina e su una rinegoziazione del bilancio condiviso dell'UE. La decisione è stata rimandata a una riunione straordinaria dei leader a gennaio, ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ai giornalisti al termine della prima giornata del vertice.

"Due concessioni in un solo vertice erano troppo per essere vendute in Ungheria", ha dichiarato un funzionario informato sui negoziati. Il Primo Ministro olandese Mark Rutte ha dichiarato ai giornalisti nella prima mattinata di venerdì di essere ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo sul bilancio a gennaio.

La decisione sull'allargamento, di aprire colloqui con l'Ucraina e la Moldavia, è stata fondamentale. Così importante che Michel ha compiuto l'insolito passo di presentarsi personalmente nell'area stampa, dove decine di giornalisti accreditati attendono, per annunciarla di persona. È stato un "momento storico", ha detto.

Il messaggio di Bruxelles a Kiev, Mosca e Washington: L'UE continuerà a sostenere l'Ucraina e ad avvicinarla al blocco, anche se gli Stati Uniti lottano per far passare il proprio pacchetto di aiuti al Congresso e l'Ucraina lotta per superare lo stallo sul campo di battaglia.

I leader dell'UE hanno sventato settimane di minacce veementi da parte di Orbán di porre il veto a tutte le decisioni relative all'Ucraina in seno al Consiglio europeo il primo giorno del vertice. Tuttavia, con una mossa sorprendente e preconcordata, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha suggerito a Orbán di lasciare la sala riunioni in modo che i leader potessero, tecnicamente, prendere una decisione unanime in sua assenza.

Nel periodo precedente al vertice, alcuni alti funzionari e diplomatici dell'UE si sono mostrati più favorevoli all'idea che ci fosse un elemento di teatro nelle posizioni infiammate di Orbán sull'Ucraina. "Un piccolo Paese come l'Ungheria non poteva fare molto per opporsi a una decisione così importante", ha detto un diplomatico dell'UE.

Se da un lato la sua uscita ha permesso ai leader dell'UE di dare il via libera all'Ucraina, dall'altro non ha impedito a Orbán di criticare pubblicamente l'accordo in seguito, affermando che l'Ungheria "non voleva far parte di questa cattiva decisione!".

Per anni, l'UE si è crucciata su come affrontare lo scontro del governo Orbán con le istituzioni europee e i suoi sforzi per ridurre lo stato di diritto e la libertà dei media a livello nazionale. Quando Bruxelles ha trattenuto i fondi UE dall'Ungheria, Orbán ha risposto brandendo la minaccia del veto in seno al Consiglio europeo per ottenere concessioni.

A quanto pare, però, giovedì il leader ungherese ha rinunciato volontariamente al suo veto sull'Ucraina.

I leader e i diplomatici dell'Unione Europea hanno negato di aver concesso a Orbán qualsiasi scambio per lasciare la sala nel momento chiave. Eppure la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che è in prima posizione per un secondo mandato dopo le elezioni europee di giugno, ha ceduto capitale politico in un momento cruciale per smussare l'opposizione dell'Ungheria all'apertura di colloqui con l'Ucraina.

All'inizio di questa settimana, la Commissione europea ha sbloccato 10,2 miliardi di euro di fondi di coesione congelati destinati all'Ungheria, una mossa che la Commissione ha ribadito essere indipendente dalle minacce di Orbán di bloccare il processo di adesione dell'Ucraina. Questa mossa ha scatenato una cacofonia di critiche da parte di voci importanti del Parlamento europeo e non solo.

Sebbene i leader dell'UE abbiano superato l'ostacolo iniziale sulla strada dell'Ucraina verso l'adesione all'Unione, la ritirata di Orbán non assicura che Kyiv sarà ammessa nel club. L'Ungheria può ancora intervenire nei numerosi passaggi che richiedono l'unanimità.

"Sarà un'agonia pura e probabilmente si ritorcerà contro di noi", ha dichiarato un funzionario dell'UE. "Ma almeno questa volta l'abbiamo superata, anche se in modo un po' surreale".