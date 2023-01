PRESTO: DATE IL REDDITO DI CITTADINANZA A SOUMAHORO – IL DEPUTATO CON GLI STIVALI NEL 2021 HA DICHIARATO SOLTANTO 9.150 EURO: UN REDDITO AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI POVERTÀ, POCO SUPERIORE ALL’IMPORTO MEDIO DI CHI INCASSA IL SUSSIDIO GRILLINO. CON QUELLE CIFRE, NON CI PAGA NEMMENO UNA BORSA DELLA COMPAGNA, LILIANE MUREKATETE! MENO MALE CHE C’È LEI A PORTARE A CASA LA PAGNOTTA. E INFATTO IL DEPUTATO DI ORIGINI IVORIANE HA AMMESSO CHE AL MUTUO DA 270MILA EURO PER IL VILLINO A ROMA HA “CONTRIBUITO” ANCHE LEI…

ABOUBAKAR SOUMAHORO IN CATENE A VILLA PAMPHILJ NEL GIUGNO DEL 2020

Estratto dell’articolo di Alessandro Gonzato per “Libero quotidiano”

Nel 2021 Aboubakar Soumahoro ha guadagnato 9.150 euro. Lo si legge nella dichiarazione dei redditi pubblicata in queste ore sul sito della Camera. […]

[…] Se è vero, e non ne dubitiamo, che il reddito complessivo di Soumahoro è di 9.150 euro, viene da pensare che la compagna, Liliane Murekatate, ne guadagni parecchi di più, ma molti di più, perché- ha detto l'ivoriano e gli crediamo di nuovo - al mutuo da 270mila euro concesso per il villino da quasi mezzo milione a Roma ha contribuito anche la signora, così ha detto Soumahoro la cui compagna e suocera sono indagate per i mancati pagamenti ai dipendenti delle cooperative Karibu e Consorzio Aid. E in effetti dalla dichiarazione sul sito della Camera risulta che l'abitazione è al 50%: il nome del proprietario dell'altro 50 è annerito, ma insomma, si capisce.

ABOUBAKAR SOUMAHORO - MEME

SOGLIA DI POVERTA'

Poco più di 9mila euro in un anno sono 750 euro circa al mese, al di sotto della soglia di povertà, poco più dell'importo medio di un reddito di cittadinanza. Soumahoro ha anche dichiarato 7.291 euro ricevuti da finanziatori in campagna elettorale, quasi come il suo reddito complessivo. [...]

