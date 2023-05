PRESTO, LIBERATE BERLUSCONI – IL VIDEOMESSAGGIO ALLA CONVENTION DI FORZA ITALIA MOSTRA IL CAV IN GIACCA E CRAVATTA, AFFATICATO E STANCO, RIEVOCARE LA NASCITA DEL PARTITO, CON IL SOLITO DISCORSO SU COME CI HA SALVATO DAI COMUNISTI CHE VOLEVANO PAPPARSI L’ITALIA – NEL FILMATO, SI VEDE BERLUSCONI LEGGERE UN GOBBO E PARLARE CON DIFFICOLTA’ – IL RACCONTO DA FOTOROMANZO: "QUANDO MI SONO RISVEGLIATO HO DETTO: 'MA COME MAI SONO QUI?'. E LA MIA MARTA HA RISPOSTO: 'PERCHE' HAI LAVORATO TANTO , TI STAI IMPEGNANDO PER SALVARE LA NOSTRA DEMOCRAZIA E LA NOSTRA LIBERTA'"

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese". Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, intervenendo con un video alla convention del partito a Milano. Seduto a una scrivania con un plico di fogli davanti, due copie di un suo libro e un bicchiere d'acqua, sullo sfondo un cartellone di Forza Italia, la bandiera tricolore e quella europea, l'ex premier pronuncia il suo discorso con voce a tratti affaticata.

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Qualche notte fa, qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. 'Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?'. Vicino a me vegliava la mia Marta. Anche a lei posi la stessa domanda. 'Perché siamo qui?'. E lei mi disse "Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto perché per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà'. E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero". Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, intervenendo con un video alla convention del partito a Milano.