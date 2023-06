PRESTO, UN RESPIRATORE: BISOGNA TENERE VIVA FORZA ITALIA - PER EVITARE FIBRILLAZIONI AL GOVERNO, GIORGIA MELONI HA BISOGNA CHE IL PARTITO DEL CAV RESTI VIVO, GRAVITANDO ALMENO AL 4% (CHE È LA SOGLIA MINIMA PER ACCEDERE AL PARLAMENTO EUROPEO) - IL TEOREMA FAZZOLARI SU FORZA ITALIA: “DOVREBBERO FAR PARTIRE UNA RIFLESSIONE. ANCHE SULL'OPPORTUNITÀ DI CAMBIARE PELLE, E IL NOME, TROPPO LEGATO A BERLUSCONI. POSSONO RIFARE I POPOLARI, RACCOGLIENDO ALTRE FORZE CENTRISTE” - IL RISCHIO ESODO DEI VOTI AZZURRI IN SICILIA VERSO LEGA E CATENO DE LUCA (CHE E’ NEL TERZO POLO)

Ora comincia il lungo addio del berlusconismo. La rottamazione di Forza Italia. La sua fine, forse. Nel diluvio, evocato per anni, e atteso, che segue la morte del Re Sole di Arcore, affogheranno le ambizioni di tanti. […] Lo sanno tutti. Lo sa Giorgia Meloni, che si trova a dover maneggiare un'eredità non sua, e i possibili effetti collaterali dell'implosione del partito azzurro. […] Parlando con ministri e consiglieri di Meloni, è intuibile la preoccupazione di una nuova faida nel centrodestra in vista delle Europee.

[…] pochi pensano che Antonio Tajani, nelle vesti attuali di coordinatore nazionale, possa farcela a tenere integro quel che resta della creatura di Berlusconi. Eppure i meloniani sperano. […] Anche perché ne va dello stato di salute del governo. Basta ascoltare cosa profetizza Gianfranco Micciché, […]: «Fi è morta e ora, senza Silvio, Meloni e Salvini si scanneranno». […] L'altro motivo che preoccupa Meloni sono gli equilibri che seguiranno al voto europeo, più precisamente il progetto di nozze tra popolari europei e conservatori.

Un'utopia, al momento. A cui però gli uomini di Fratelli d'Italia non smettono di credere. Non lo fa Raffaele Fitto, ex Dc, ex Forza Italia, l'uomo che ha traghettato Meloni nel gruppo di Ecr, […] Non lo fa Guido Crosetto […] Non lo fanno i fedelissimi della traversata post-missina […] Forza Italia deve mantenere un consenso minimo e l'obiettivo è il 4 per cento. È la soglia per accedere all'Europarlamento. La soglia di sopravvivenza. Se non riuscisse, non porterebbe un solo eletto a Bruxelles.

E così il terzo Paese più grande d'Europa - Paese fondatore dell'Unione - non fornirebbe un solo eurodeputato al Ppe. In Italia scomparirebbero i popolari europei. E, proprio in casa di Meloni, sarebbe un mazzata fatale al piano di alleanza con i conservatori guidati dalla premier. Piano che soffre già della diffidenza di una parte del Ppe (vedi in Germania e in Spagna) e di antiche antipatie, come in Polonia dove il conservatore Mateusz Morawieski e il popolare Donald Tusk si detestano e si sfideranno a settembre.

[…] Giovanbattista Fazzolari, […] discuteva così del futuro di Fi: «Dovrebbero far partire una riflessione. Anche sull'opportunità di cambiare pelle, e il nome, troppo legato a Berlusconi. Possono rifare i popolari, raccogliendo altre forze centriste». […] Oggi FI ha un forbice nazionale tra il 6-9 per cento. Potrebbe esserci anche un rimbalzo sul breve, ma poi? Micciché sa che in Sicilia i voti si pesano e si portano. Con un battito di ciglia, migliaia di voti possono essere traghettati da destra a sinistra e viceversa. […] Scendere […] in Sicilia vorrebbe dire polverizzare Forza Italia.

Le sirene della Lega di Salvini sono già state attivate, con il suo luogotenente Antonino Minardo. […] in queste ore è spuntato un altro nome in bocca ai meloniani, come fonte di preoccupazione. È il sindaco di Taormina, ex sindaco di Messina, Cateno De Luca. Ha fondato un partito, Sud chiama Nord, che ha eletto due parlamentari ed è pronto a candidarsi come capolista per le Europee, nelle circoscrizioni Isole e Sud.

Qualche berlusconiano siciliano è già andato a bussare alla sua porta. Il voto per Bruxelles sarà un test per misurare la sua forza, e quanto è grande la dote che è in grado di portare al progetto di un Terzo Polo rinnovato, federale, più solido in alcune zone d'Italia, con Matteo Renzi, Carlo Calenda e Letizia Moratti (con il primo e la terza si sono già sentiti, con il leader di Azione avrà un confronto a breve). Un soggetto politico che in Parlamento, sfruttando i numeri eternamente in bilico del Senato su cui Renzi ha dimostrato di essere bravissimo a giocare, sarebbe in grado di ribaltare le sorti di maggioranza e governo.