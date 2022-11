PRESTO, SERVE UN NAVIGATOR PER I NAVIGATOR! – LA NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO CHE SMENTISCE UN POSSIBILE PROLUNGAMENTO DEI RAPPORTI PER LE FIGURE NATE CON IL REDDITO DI CITTADINANZA: “I CONTRATTI, SCADUTI LO SCORSO 31 OTTOBRE, NON SONO PROROGABILI. SUL TEMA È STATA AVVIATA UN’ATTIVITÀ RICOGNITIVA, MA EVENTUALI ULTERIORI UTILIZZI RICHIEDEREBBERO…”

MARINA CALDERONE

La proroga dei contratti degli ex navigator non è tecnicamente possibile. Lo afferma in una nota il ministero del lavoro. «In relazione alle notizie di stampa circolate in queste ore relative alla proroga degli ex navigator, scaduti lo scorso 31 ottobre - si legge nel comunicato - si precisa che detti contratti non sono prorogabili. Sul tema e nell’ambito delle attività di coordinamento, è stata invece avviata una mera attività ricognitiva tra le Regioni. Eventuali ulteriori utilizzi degli ex navigator - prosegue la nota - richiederebbero l’approvazione di una apposita norma, non allo studio del Ministero».

Nei giorni scorsi si erano diffuse voci su un possibile prolungamento dei rapporti di lavoro per le figure nate con il reddito di cittadinanza. Alcune regioni, ad esempio la Sicilia, avevano già deciso di spostare la scadenza dei contratti al 31 dicembre. La questione riguarda circa 1.500 navigator, un terzo dei quali sono già scaduti a maggio mentre il resto ancora al loro posto fino a ieri. Funzione di queste figure doveva essere quella di incrociare domanda e offerta di impiego tra aziende e percettori dell’assegno di sostegno. Compito rivelatosi assai arduo in quanto una buona parte dei beneficiari del bonus era definita «inoccupabile».

Le famiglie che ricevono il sussidio in Italia , a luglio 2022, erano poco più di un milione, secondo i dati Inps, per un assegno medio di 551 euro. Secondo Anpal a giugno circa 900.000 persone erano stati presi in carico dai navigator ma di questi solo il 18% risultava occupato.

I sindacati hanno già chiesto un incontro alla ministra del Lavoro, Marina Calderone, proprio per discutere di un eventuale «salvataggio» del personale . Una possibile via d’uscita potrebbe essere l’assunzione dei funzionari da parte delle Regioni.

