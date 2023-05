PRIGOZHIN E KADYROV GIOCANO A CHI LA SPARA PIÙ GROSSA - DIETRO ALL'ANNUNCIO DELLA RITIRATA DA BAKHMUT (POI SMENTITO) DEL CAPO DELLA BRIGATA WAGNER C'È L'ETERNA SFIDA CON IL DITTATORE CECENO - OGNUNO DEI DUE SUPER-FALCHI DEVE DIMOSTRARE DI ESSERE PIÙ FEDELE DELL'ALTRO ALLA CAUSA DI PUTIN, TANT'È CHE KADYROV SI ERA SUBITO OFFERTO DI SOSTITUIRE I MERCENARI CON LE SUE TRUPPE, NELLA CITTÀ UCRAINA. E A QUEL PUNTO, PRIGOZHIN HA SUBITO FATTO DIETROFRONT... - VIDEO

Prigozhin ha voltato le carte e sì, era proprio un bluff. Il leader dei mercenari della Wagner ha annunciato ieri mattina sul suo canaleTelegram che non lascerà Bakhmut, come aveva detto tre giorni fa in un’epica sfuriata contro la «feccia» del ministro della Difesa e del capo di Stato maggiore, colpevoli di lesinargli le munizioni. «Stanotte abbiamo ricevuto un ordine di combattimento: promettono di fornirci le munizioni e le armi necessarie per continuare ulteriori azioni».

La previsione di Kiev si è rivelata esatta: la pantomima serviva solo a regolare conticini sospesi, altro che abbandonare le postazioni. In effetti mentre lo “Chef di Putin” insultava i vertici della Difesa e giocava di fioretto con l’altro brutale leader militare che opera a fianco dei soldati russi, il ceceno Kadyrov, su quel paio di chilometri quadrati devastati dalle bombe rimasti sotto il controllo ucraino a Bakhmut è piovuto il fosforo di un attacco russo micidiale, non esattamente il segno della presunta difficoltà lamentata dalla Wagner. […]

Fino a sabato Prigozhin e Kadyrov giocavano, in mezzo a questo massacro insensato per le macerie di una cittadina di provincia bombardata da dieci mesi, scrivendo lettere in carta intestata al comando militare: se va via la gloriosa Wagner veniamo noi ceceni al loro posto, dateci l’ordine e partiamo, scriveva Kadyrov; dateci ordine di arretrare così lasciamo le postazioni ai gloriosi ceceni, replicava Prigozhin. […]

Dopo la sfuriata terribile in un video davanti a tre file di suoi soldati massacrati, sabato Prigozhin aveva scritto al ministro Shoigu questa lettera protocollata: «Accettando il consenso del capo della Repubblica cecena, eroe della Russia, eroe della Repubblica di Lugansk, eroe della Repubblica di Donetsk, colonnello generale Kadyrov, per sostituire le unità del Wagner con unità delle forze speciali Akhmat che si sono comportate eroicamente durante l’assalto a Mariupol e ad altri territori, vi chiedo di emettere un ordine di trasferimento delle posizioni della Wagner al battaglione Akhmat a Bakhmut e dintorni prima delle ore 00:00 del 10 maggio». […]

Anche noi, scriveva Kadyrov, abbiamo avuto guai con le munizioni ma non abbiamo fatto tutto questo caos. Quindi ora «se il fratello maggiore Prigozhin e la Wagner se ne andranno, suo fratello minore Kadyrov e Akhmat verranno al suo posto pronti ad avanzare e occupare Bakhmut, è questione di ore». […]

