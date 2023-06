PRIGOZHIN O NO, LA WAGNER CONTINUA IL SUO LAVORO – IL GRUPPO DI MERCENARI STA RECLUTANDO COMBATTENTI IN TUTTA LA RUSSIA, NONOSTANTE IL TENTATO GOLPE DI SABATO SCORSO E L'ULTIMATUM DI PUTIN – LA NOTIZIA ARRIVA DALLA BBC, CHE HA CHIAMATO ALCUNI CENTRI DI RECLUTAMENTO: “TUTTI HANNO CONFERMATO CHE IL LAVORO DELLA COMPAGNIA CONTINUA” – IL MINISTRO DEGLI ESTERI UCRAINO: “SENZA LA WAGNER SARÀ PIÙ FACILE PER IL NOSTRO ESERCITO” (PECCATO CHE CI SIA ANCORA…)

meme vladimir putin prigozhin

1. BBC, 'LA WAGNER STA ANCORA RECLUTANDO MILIZIANI IN RUSSIA'

(ANSA) - Il gruppo Wagner sta ancora reclutando combattenti in tutta la Russia, pochi giorni dopo un ammutinamento che ha portato Vladimir Putin a temere una guerra civile. E' quanto ha constatato la Bbc che, usando un numero di telefono russo, ha chiamato più di una decina di centri di reclutamento dicendo, se veniva chiesto, che stavamo chiedendo informazioni per conto di un'altra persona.

"Tutti quelli che ci hanno risposto - scrive la Bbc -, hanno confermato che il lavoro della compagnia continua". Da Kaliningrad, a ovest, a Krasnodar, a sud, nessuno ha mai creduto che il gruppo fosse stato sciolto.

camion militari del gruppo wagner in marcia

Nella città artica di Murmansk, una donna del Viking sports club ha confermato che il gruppo sta ancora arruolando combattenti per l'Ucraina. "È lì che stiamo reclutando, sì. Se qualcuno vuole andare, deve solo chiamarmi e fisseremo un giorno." Il lungo elenco di punti di contatto della Wagner si basa principalmente sui club di combattimento, comprese le scuole di arti marziali e quelle di boxe.

Diverse persone che hanno risposto al telefono alla Bbc hanno sottolineato che i nuovi membri stavano firmando contratti con il gruppo di mercenari stesso e non con il ministero della Difesa russo. "Non ha assolutamente niente a che fare con il ministero della Difesa", è stato irremovibile un uomo del club sportivo Sparta di Volgograd. "Niente si è fermato, stiamo ancora reclutando".

soldati del gruppo wagner lasciano rostov sul don

2. KULEBA, 'SENZA LA WAGNER PER NOI SARÀ PIÙ FACILE'

(ANSA) - "Senza la Wagner sarà più facile per il nostro esercito". Lo ha sostenuto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a Otto e mezzo su La7 aggiungendo che "Putin si è indebolito a seguito dell'ammutinamento di Prigozhin".

Per Kuleba, però, "l'aspetto principale del golpe fallito è che il mito del Putin invincibile è finito" e questo è testimoniato dal fatto che "ha trovato un accordo con Prigozhin, non lo ha eliminato, è giunto a un compromesso". "In questo momento - ha concluso - Putin si sente vulnerabile e molti russi se ne sono resi conto. Questa vicenda non è la fine della guerra ma apre una nuova fase del conflitto".

