PRIGOZHIN PUÒ AVER PERSO NELL’IMMEDIATO, MA PUTIN È SPACCIATO NEL LUNGO PERIODO – ESPERTI E ANALISTI SONO TUTTI CONCORDI: IL GOLPE TENTATO DALLA WAGNER RENDE “MAD VLAD” UN’ANATRA ZOPPA – “PER UNA DITTATURA COSTRUITA SULLA SICUREZZA E IL POTERE, È STATA UN'UMILIAZIONE ESTREMA” – “È ANCORA LÌ NEL SUO BUNKER. MA C'È LA CRESCENTE SENSAZIONE CHE CI SI DEBBA PREPARARE PER IL DOPO PUTIN. NEL LUNGO PERIODO, È LUI IL PERDENTE" - LA NATO: "QUANTO ACCADUTO DIMOSTRA L'ERRORE STRATEGICO DI PUTIN"

evgeny prigozhin

1. NATO, EVENTI IN RUSSIA MOSTRANO ERRORE STRATEGICO DI PUTIN

(ANSA) - "Stiamo monitorando la situazione in Russia, quanto è accaduto è un fatto interno e mostra l'enorme errore strategico di Vladimir Putin" nel dar vita "all'invasione illegale dell'Ucraina". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un punto stampa da Vilnius con il presidente della Lituania Gitanas Nauseda.

"Stiamo monitorando anche la situazione in Bielorussia e definiamo irresponsabile l'annuncio della Russia di trasferire lì armi nucleare tattiche. Non abbiamo alcuna indicazione di un possibile uso di queste armi ma restiamo vigili", ha aggiunto.

un selfie con prigozhin dopo il tentato colpo di stato

Se la Russia, con il trasferimento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, "pensa di poterci intimidire per il nostro sostegno all'Ucraina, per lei sarà un fallimento. Noi staremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha spiegato Stoltenberg sottolineando che a Vilnius gli Alleati "prenderanno decisioni per le sfide che ci attendono nei prossimi decenni".

2. PUTIN NEL LUNGO PERIODO POTREBBE PERDERE: LE ANALISIGLI ESPERTI

Il golpetto tentato da Evgeny Prigozhin e dai 25mila mercenari del “suo” gruppo Wagner è durato solo 36 ore, ma avrà conseguenze molto importanti e durature per Vladimir Putin. È l’opinione più o meno comune a tutti gli esperti sentiti dal “New York Post”, che ha messo in fila analisi e scenari sul futuro del presidente russo.

vladimir putin parla alla nazione dopo il colpo di stato di prigozhin

Del resto, come ha dichiarato domenica il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, "Si sono viste emergere crepe che prima non c'erano. È troppo presto per dire esattamente dove si andrà a parare, ma di certo abbiamo tutta una serie di nuove domande che Putin dovrà affrontare nelle settimane e nei mesi a venire".

Secondo Phillips O'Brien, professore di studi strategici presso l'Università scozzese di St. Andrews è "difficile vedere il genio del dubbio costretto a tornare nella lampada. Per una dittatura costruita sull'idea di un potere incontrastato, questa è stata un'umiliazione estrema. Se Prigozhin ha perso nel breve termine, Putin è probabilmente il perdente a lungo termine".

soldati del gruppo wagner lasciano rostov sul don

Sebbene la minaccia di una ribellione del Gruppo Wagner sia stata fermata, non solo ha messo in luce le debolezze del Cremlino, ma ha anche reso il Paese vulnerabile a futuri attacchi in Ucraina, dove le truppe sono state ritirate per rispondere alla minaccia interna. Come scrive il think tank americano Institute for the Study of War, "La ribellione di Prigozhin e la risoluzione degli eventi danneggeranno in modo sostanziale il governo di Putin e lo sforzo bellico in Ucraina".

polizia all ingresso della piazza rossa a mosca

Il think tank statunitense, che ha seguito da vicino la guerra tra Russia e Ucraina, afferma che il Cremlino "ora si trova di fronte a un equilibrio profondamente instabile". "La ribellione ha messo a nudo la debolezza delle forze di sicurezza russe e ha dimostrato l'incapacità di Putin di usare le sue forze in modo tempestivo per respingere una minaccia interna, erodendo ulteriormente il suo monopolio sulla forza", ha scritto l'ISW in un comunicato di sabato.

Mikhail Zygar, giornalista russo ed esperto del Cremlino, concorda sul fatto che l'incidente ha fatto apparire Putin incapace. "È arrivato un momento in cui Prigozhin non era più il burattino di Putin. Pinocchio è diventato un bambino vero", ha dichiarato Zygar al New Yorker. "Putin è più debole. Ho l'impressione che non stia davvero guidando il Paese. Di certo, non come lo faceva una volta", ha detto il giornalista.

soldato della brigata wagner per le strade di rostov sul don

"Putin è ancora lì nel suo bunker. Ma c'è la crescente sensazione che sia un'anatra zoppa e che ci si debba preparare il dopo Putin". Il rappresentante degli Stati Uniti Michael McCaul (R-Texas) ha fatto eco alla valutazione, aggiungendo che l'incidente potrebbe in ultima analisi danneggiare l'invasione della Russia in Ucraina.

"È stato molto forte per tre decenni, e questa è stata la prima volta che la patina di invincibilità - sembrava essere l'uomo forte, ora è visto come debole", ha detto McCaul a Maria Bartiromo di Fox News.

prigozhin evgeny prigozhin sorride dopo il tentato golpe 2

