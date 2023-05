LA PRIMA INTERVISTA A BERLUSCONI DOPO 45 GIORNI DI RICOVERO AL SAN RAFFAELE E’ UNA CONSACRAZIONE PER LA FASCINA (“MIA MOGLIE MARTA”): “HA SUPERATO SÉ STESSA, MI È STATA ACCANTO CON UNA CURA SENZA EGUALI, SPIEGABILI SOLO CON IL GRANDE AMORE CHE CI LEGA. MOLTE VOLTE HO DOVUTO PREGARLA IO DI RIPOSARSI” - C’E’ UN PIZZINO PER I GALLETTI DI FORZA ITALIA CHE SCALPITANO PER LA SUCCESSIONE: “CONTINUERÒ A ESERCITARE APPIENO LE MIE RESPONSABILITÀ DI LEADER” - E UN AVVISO ALLA MELONI CON UN ELENCO DI COSE DA FARE (TUTTI IRREALIZZABILI): “TAGLIO DEL CUNEO FISCALE, RIFORMA FISCALE PROCEDENDO VERSO LA FLAT TAX, PENSIONI MINIME A 1.000 EURO ENTRO LA LEGISLATURA”

Estratto dell’articolo di Paola Di Caro per il “Corriere della Sera”

Si è affidato «al Cielo», ai medici, agli affetti più cari, a «mia moglie Marta, che ha superato sé stessa», all’amore del suo popolo e perfino all’affetto dei suoi avversari. Ma soprattutto alle sue forze, che sente di star ritrovando e che userà — assicura Silvio Berlusconi che torna per la prima volta a parlare dopo 45 giorni di ricovero al San Raffaele in cui si è temuto per la sua vita — per continuare a guidare Forza Italia. […]

Continuerà il «rinnovamento» del suo movimento, annuncia il leader azzurro, senza «rottamazioni» […] Matteo Renzi, se vuole, venga «dalla nostra parte» ma non sarà Forza Italia a corteggiarlo. […]».

[…] È stata dura, c’è stata grandissima preoccupazione per le sue condizioni: ha avuto paura di non farcela?

«È stata dura, ma sono sempre stato fiducioso. Mi sono affidato, come in altri momenti difficili, all’aiuto del Cielo e alla professionalità dei medici e del personale sanitario del San Raffaele, che non finirò mai di ringraziare».

La sua Marta, i suoi figli, i suoi migliori amici: quanto sono stati importanti in un momento come questo? Cosa le hanno trasmesso?

«Marta ha superato sé stessa, mi è stata accanto con una cura e una dedizione senza eguali, spiegabili solo con il grande amore che ci lega. Molte volte ho dovuto pregarla io di riposarsi e di prendersi cura di sé, ma non mi ha lasciato neanche per un minuto. I miei figli, mio fratello, i miei amici mi sono stati anch’essi molto vicini, ogni giorno. Nei momenti difficili l’amore di una famiglia è davvero la cosa più importante. Ma vorrei dire una cosa in più».

Cosa?

«Ho percepito anche questa volta l’amicizia e l’affetto sincero, a tratti addirittura commovente, di molte persone, anche sconosciute. Tutti i leader politici, di maggioranza e di opposizione, mi hanno rivolto parole di augurio e di incoraggiamento[…]».

Lei è pronto a riprendere il suo lavoro, e come? Non ha avuto dubbi sul mostrare anche la sua sofferenza in video, non una scelta scontata.

«In verità non ho mai smesso di lavorare, anche dalla terapia intensiva ho tenuto i contatti con i dirigenti di Forza Italia dando indicazioni e suggerimenti […]».

È vero che sta già pensando a una riorganizzazione del partito, anche in vista delle Europee?

«[…] Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, ovviamente senza rottamare nessuno».

È soddisfatto di come è stata gestita Forza Italia mentre lei era in ospedale? È un partito che sta imparando a camminare da solo?

«[…] io continuerò naturalmente ad esercitare appieno, come ho sempre fatto, le mie responsabilità di fondatore e di leader di Forza Italia».

[…] È possibile un rapporto più stretto con Renzi?

« Renzi dice spesso cose giuste, ma fino a quando non ne trarrà le conseguenze politiche, scegliendo la nostra metà campo, non si potrà andare al di là di occasionali convergenze in Parlamento».

Intanto il governo va avanti: su cosa ci si deve concentrare adesso?

«Occorre continuare sulla strada che abbiamo imboccato nei primi mesi: stabilizzare il taglio del cuneo fiscale anche per far ripartire l’occupazione giovanile, realizzare la riforma fiscale procedendo verso la flat tax, continuare a lavorare per accrescere le pensioni minime fino ad arrivare a 1.000 euro entro la legislatura, porre mano alla riforma della giustizia secondo le linee indicate dal ministro Nordio». […]