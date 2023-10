PRIMA LA PANDEMIA, POI LA GUERRA IN UCRAINA E ORA IL MEDIORIENTE IN FIAMME: L’ECONOMIA MONDIALE È IMPANTANATA IN UNA “POLICRISI” (COPYRIGHT JEAN-CLAUDE JUNCKER) – SE IL CONFLITTO IN ISRAELE CONTINUA AD AGGRAVARSI, FARÀ AUMENTARE DI PIÙ L'INFLAZIONE – SECONDO IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE, LA MICCIA SUI PREZZI DEL PETROLIO SI STA DIFFONDENDO RAPIDAMENTE. SE IL CONFLITTO SI ALLARGHERÀ ARRIVERÀ UN BEL CETRIOLONE PER I CONSUMATORI VISTO CHE..

Articolo de “El Pais” – Dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

La guerra tra Israele e Gaza alimenta i dubbi sull'economia globale. Il FMI avverte di un'impennata dell'inflazione se il conflitto persiste e gli Stati Uniti ammettono che la crisi solleva "ulteriori preoccupazioni" – leggiamo nell’articolo su El Pais

L'economia globale è impantanata da anni nella "policrisi", una volta coniata da Jean-Claude Juncker, ex presidente della Commissione europea. La guerra tra Israele e Gaza ha scosso gli incontri del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Mondiale a Marrakech questa settimana, sollevando dubbi sullo stato di debolezza dell'economia globale.

L'organismo presieduto da Kristalina Georgieva ha dichiarato di tenere d'occhio gli sviluppi del conflitto tra i timori che questo possa portare a un'impennata dell'inflazione se la produzione e la distribuzione del petrolio saranno ostacolate.

Il Segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen ha dichiarato mercoledì in una conferenza stampa in Marocco che l'impatto della crisi è per ora limitato. "Vedo ancora un cosiddetto atterraggio morbido come scenario di base", ha detto la Yellen in risposta alle domande dei giornalisti, anche se ha ammesso: "La situazione in Israele solleva ulteriori preoccupazioni".

Questi incontri saranno gli ultimi di Nadia Calviño come presidente del Comitato monetario e finanziario internazionale del FMI. La prima vicepresidente è stata eletta alla carica nel dicembre 2021, poche settimane prima degli attacchi russi all'Ucraina, e a dicembre dovrà affrontare la fine del suo mandato con lo scoppio della guerra in Israele. "Sono stati due anni turbolenti, segnati dall'aumento delle tensioni geopolitiche", ha riassunto la prima vicepresidente del governo. Calviño non si è discostato dalle valutazioni dei suoi colleghi: "È troppo presto per poter valutare l'impatto", ha detto Calviño, che è anche responsabile dell'economia.

I leader riuniti a Marrakech sono ancora generalmente restii a parlare delle conseguenze economiche. "Siamo concentrati sulle vite umane", ha risposto la Yellen alla prima domanda sull'impatto economico della guerra. Tuttavia, la guerra arriva in un momento di fragile attività globale. Il mondo sta ancora crescendo, ma "zoppicando", secondo le parole del capo economista del FMI Pierre-Olivier Gourinchas.

E i molteplici shock, dalla pandemia alla guerra in Ucraina, hanno dipinto un quadro a medio termine che il Fondo definisce "poco brillante". "Ciò che è chiaro è che questi attentati e questo conflitto si aggiungono a tutti gli elementi di incertezza che stavano già definendo l'agenda geopolitica in un contesto di rallentamento economico e di aumento dei prezzi dell'energia", ha lamentato Calviño.

La preoccupazione principale che si avverte nei corridoi delle riunioni è che il conflitto continui ad aggravarsi e finisca per generare un'altra ripresa dell'inflazione proprio quando questa si stava calmando e le banche centrali avevano praticamente abbandonato i loro cicli di rialzo dei tassi di interesse. Il numero due del FMI, Gita Gopinath, ha sottolineato chiaramente il rischio di un'impennata dell'inflazione.

"Se diventa un conflitto più ampio e questo spinge i prezzi del petrolio al rialzo, ciò avrà un effetto sulle economie", ha dichiarato in un'intervista a Bloomberg. I prezzi del Brent - il parametro di riferimento in Europa - sono scesi nelle contrattazioni di metà pomeriggio di mercoledì dopo un'impennata del 5% dallo scoppio del conflitto.

Mentre il FMI indica che l'effetto della guerra sarà maggiore nella regione, la miccia sui prezzi del petrolio si sta diffondendo rapidamente. L'agenzia con sede a Washington ha sviluppato una letteratura su alcune delle possibilità. Secondo Gourinchas, un aumento del 10% del prezzo del petrolio ridurrebbe il prodotto interno lordo (PIL) globale di circa lo 0,2% e aumenterebbe l'inflazione globale di due o quattro decimi.

"È un fenomeno che vediamo spesso in situazioni di instabilità geopolitica nella regione. Assistiamo a picchi dei prezzi dell'energia e del petrolio. Lo abbiamo visto in precedenti crisi e conflitti. E, naturalmente, questo riflette i rischi potenziali che un'interruzione dei trasporti o della produzione nella regione potrebbe comportare", ha dichiarato durante la presentazione del World Economic Outlook.

Anche i banchieri centrali guardano con preoccupazione a questa nuova centralità delle tensioni geopolitiche, soprattutto perché ritengono che sia il momento di vedere gli effetti dei rialzi dei tassi. "La migliore risposta economica è la pace. Non si tratta di una dichiarazione politica, ma di una realtà. Un'economia può essere distrutta nel giro di una settimana da una guerra", ha dichiarato il presidente della Banca Centrale Europea (BCE), Christine Lagarde, all'inizio delle riunioni.

Il governatore della Banca di Spagna, Pablo Hernández de Cos, ha spiegato in un discorso sulla politica monetaria nell'eurozona che le previsioni della BCE indicano che il raffreddamento dell'economia costerà un punto percentuale del PIL, che considera "non drammatico". "Ma vediamo ancora dei rischi", ha avvertito il governatore, che ha fatto riferimento ai prezzi dell'energia, che potrebbero tornare a salire.

Il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga ha lamentato in un'intervista a Reuters che proprio quando le banche centrali "stavano iniziando a sentirsi un po' più fiduciose sulla possibilità di un atterraggio morbido, questo ha reso tutto più difficile". "È una tragedia umanitaria e uno shock economico di cui non avevamo bisogno". "Quello che stiamo vedendo negli ultimi giorni [con il conflitto in Israele] è il caso", ha sostenuto il governatore. Le agenzie internazionali, in ogni caso, sperano ancora in una de-escalation del conflitto che eviti ulteriori sofferenze e non aggiunga altri punti interrogativi al percorso di ripresa economica.

