PRIMA PUTIN, POI LA CINA: BERLUSCONI S'AGGRAPPA AI PEGGIORI – MENTRE GLI STATI UNITI PENSANO DI BANDIRE TIKTOK, CONSIDERATO UNO STRUMENTO DELLO SPIONAGGIO DI PECHINO, IL CAV NE TESSE LE LODI: "È UNO STRUMENTO UTILE PER RAGGIUNGERE I GIOVANI. SONO UN PIONIERE DELLA COMUNICAZIONE E, A DIFFERENZA DI ALTRI LEADER, USO I SOCIAL PER…" - VIDEO

berlusconi su tik tok by osho

(ANSA) - "Noi siamo sempre stati pionieri della comunicazione, convinti che raggiungere i giovani rappresenti un obiettivo essenziale per far capire quale Italia abbiamo in mente per loro, per il loro futuro, e Tik Tok, è certamente uno strumento utile per raggiungerli.

A differenza di altri leader che usano i social solo in campagna elettorale, io continuo ad alimentare questo dialogo e forse qualcuno apprezza questa mia coerenza". E' quanto ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, intervistato a Mattino 5 news su Canale 5.

