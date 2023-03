PRIMA LA "FAMIGGHIA" – IN QUANTO EX PREMIER, BORIS JOHNSON HA PRESENTATO UNA LISTA CON UN CENTINAIO DI NOMI A CUI VUOLE SIA RICONOSCIUTA L’ALTA ONORIFICENZA DI “SIR”. NELLA LISTA C'È ANCHE SUO PADRE STANLEY, CHE UN ANNO E MEZZO FA È STATO ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI DA UNA DEPUTATA CONSERVATRICE – IL PRIMO MINISTRO SUNAK POTREBBE BLOCCARE LA NOMINA, PER EVITARE IMBARAZZI AI TORY E A RE CARLO...

Estratto dell’articolo di Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

STANLEY JOHNSON CON I FIGLI RACHEL E BORIS

Il familismo amorale fu un concetto introdotto per spiegare i meccanismi della società italiana: ma il suo campione sembra essere diventato l’ex premier britannico Boris Johnson, che ha appena proposto suo padre Stanley per l’alta onorificenza di «Sir» (l’equivalente del nostro Grande Ufficiale).

Per tradizione, a Londra i capi di governo uscenti hanno diritto a presentare una lista di onori, con la quale di solito premiano collaboratori e benefattori: ma quella di Boris si annuncia lunghissima, con circa cento nomi, molti in più della sessantina sui quali si erano attestati i suoi predecessori David Cameron e Theresa May.

E per di più Boris ha largheggiato con amici e parenti: già nel 2020, d’altra parte, aveva fatto Lord suo fratello Jo, che dopo essere stato vice-ministro si era ritirato dalla politica.

STANLEY JOHNSON CON IL FIGLIO BORIS

Ma è la nomina di Johnson senior a Sir che adesso sta scatenando polemiche: la «lista dei disonori», l’ha bollata il Times

[…] Per di più, rischia di mettere in imbarazzo re Carlo, che è chiamato a conferire le cariche.

[…] Un anno e mezzo fa una deputata conservatrice, Caroline Nokes, aveva raccontato a Sky News che nel 2003, a un congresso del partito, Stanley Johnson le palpeggiò il posteriore: «Mi ricordo che mi ha dato un pacca sul didietro più forte che poteva e mi ha detto “Oh, hai un magnifico sedere!”».

stanley johnson la deputata che lo accusa caroline noakes

Ma non è tutto: perché dopo questa rivelazione si era fatta avanti anche Ailbhe Rea, giornalista politica del New Statesman , che aveva riferito di come Stanley l’avesse abbrancata al congresso conservatore del 2019. […]

In realtà c’è poco da meravigliarsi, se si conoscono i dettagli della pittoresca biografia di Johnson padre. Funzionario della Banca Mondiale a Washington, poi dell’Unione europea a Bruxelles, dove è stato anche deputato dell’Europarlamento, ha trascinato la sua numerosa famiglia in giro per il mondo.

stanley johnson la deputata che lo accusa caroline noakes 1

Ma quello che tutti notavano era la vorticosa girandola di giovani ragazze alla pari, che lui convinceva a girare nude per casa con le scuse più bizzarre e finiva poi per portarsi a letto, sotto gli occhi della moglie, la madre di Boris. Che dopo anni di tradimenti ebbe un crollo nervoso e finì ricoverata in una clinica psichiatrica.

[…] i Johnson sono sempre stati un clan compatto, che fa quadrato di fronte al mondo: li si vede sempre, padre e figli, in prima fila ad applaudire i discorsi di Boris ai congressi. Eppure adesso l’idea di fare «Sir» l’82enne Stanley appare quanto meno improvvida.

stanley johnson 9

In teoria, il premier attualmente in carica, Rishi Sunak, avrebbe il potere di bloccare le nomine: ma bisogna vedere se vorrà alimentare lo scontro, già latente, con un vendicativo Boris. Intanto però è tale il discredito che Johnson sta attirando sul sistema delle onorificenze, che la sua potrebbe essere la lista che mette fine a tutte le liste.

stanley johnson 7 stanley johnson 6 stanley e boris johnson 1 stanley e boris johnson 3 stanley johnson 4 stanley johnson 5 stanley johnson 8