PRIMA STREPITI CONTRO L’INFLUENCER E POI TI BECCHI L’INFLUENZA – GIORGIA MELONI HA ANNULLATO TUTTI GLI IMPEGNI DI OGGI A CAUSA DI UNO “STATO INFLUENZALE”: QUESTA MATTINA AVREBBE DOVUTO PARTECIPARE ALLA CABINA DI REGIA PER IL PNRR E POI PRESIEDERE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI. NEL POMERIGGIO, ERA ATTESA ALLA FARNESINA PER LA CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI – AVRÀ PRESO FREDDO DURANTE IL COMIZIO FINALE AD ATREJU, DOVE HA URLATO ATTACCANDO CHIARA FERRAGNI E ROBERTO SAVIANO? - VIDEO

A causa di uno stato influenzale, sono annullati gli impegni odierni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota. […] Nell'agenda ufficiale della premier era previsto - a palazzo Chigi alle ore 10.30 - la cabina di Regia per il Pnrr seguita dal Consiglio di Ministri. Alle 18, invece, la presidente del consiglio era attesa a Palazzo della Farnesina per la 16esima Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo.

[…] L'esame preliminare del decreto legislativo in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli online, e quello definitivo del decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale sono fra i provvedimenti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per oggi alle 11. È previsto anche l'esame del decreto legislativo per l'attuazione del primo modulo di riforma dell'Irpef.

[…] Al via intanto a Palazzo Chigi la riunione della Cabina di regia per il Pnrr […] Alla riunione, presieduta dal ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, partecipano i ministri e i rappresentanti dei ministeri competenti. Assente, dunque, la premier Giorgia Meloni. […]

