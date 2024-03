PER LA PRIMA VOLTA BIDEN ABBANDONA NETANYAHU AL SUO DESTINO (LA TREGUA SI AVVICINA?) - IL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU HA APPROVATO UNA RISOLUZIONE CHE CHIEDE IL CESSATE IL FUOCO A GAZA: 14 VOTI A FAVORE E L'ASTENSIONE DEGLI STATI UNITI, CHE PER LA PRIMA VOLTA NON HANNO ESERCITATO IL LORO POTERE DI VETO – LA RISPOSTA DI "BIBI": HA ANNULLATO LA PARTENZA PER WASHINGTON DI UNA DELEGAZIONE DI ALTO LIVELLO - IL MINISTRO DEGLI ESTERI ISRAELIANO KATZ: "CONTINUEREMO A COMBATTERE FINO A QUANDO L'ULTIMO DEGLI OSTAGGI NON SARA' TORNATO A CASA"

L'ONU CHIEDE IL CESSATE IL FUOCO A GAZA, È LA PRIMA VOLTA

netanyahu biden

(ANSA) - Dopo mesi di stallo il Consiglio di Sicurezza ha finalmente approvato una risoluzione che chiede il cessate il fuoco a Gaza. Nel documento, che ha ottenuto 14 voti a favore e l'astensione degli Usa, si "chiede un cessate il fuoco immediato per il Ramadan rispettato da tutte le parti che conduca ad un cessate il fuoco durevole e sostenibile e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, nonché la garanzia dell'accesso umanitario per far fronte alle loro esigenze mediche e umanitarie". L'adozione è stata salutata con un lungo applauso.

joe biden bibi netanyahu in israele

GUTERRES, ORA UN FALLIMENTO SU GAZA SAREBBE IMPERDONABILE

(ANSA) - "Il Consiglio di Sicurezza Onu ha appena approvato una risoluzione tanto attesa su Gaza, chiedendo un cessate il fuoco immediato e il rilascio di tutti gli ostaggi. Questa risoluzione deve essere attuata, un fallimento sarebbe imperdonabile". Così il segretario generale Antonio Guterres ha commentato il via libera del Consiglio di Sicurezza alla bozza sulla tregua a Gaza.

truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 3

NETANYAHU ANNULLA VISITA DELEGAZIONE ISRAELE A WASHINGTON

(ANSA) - Benyamin Netanyahu ha annullato la partenza per Washington di una delegazione di alto livello israeliana. Lo ha fatto sapere l'ufficio del premier indicando come motivo l'astensione degli Usa all'Onu alla risoluzione su Gaza.

GAZA, ALL'ONU GLI USA NON METTONO IL VETO SUL CESSATE IL FUOCO. NETANYAHU ANNULLA LA MISSIONE DI ISRAELE A WASHINGTON

truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 14

Estratto dell'articolo di www.lastampa.it

"Israele non cesserà il fuoco. Distruggeremo Hamas e continueremo a combattere finché l'ultimo degli ostaggi non sarà tornato a casa". Lo ha detto il ministro Esteri israeliano Israel Katz su X, dopo la risoluzione votata all'Onu.

Israele continuera' la guerra contro Hamas finche' i suoi ostaggi non torneranno liberi. Lo ha rimarcato il ministro della Difesa dello Stato ebraico, Yoav Gallant, che e' nella capitale americana per gli incontri con il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan e con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Non abbiamo il diritto morale di fermare la guerra mentre ci sono ancora ostaggi detenuti a Gaza. La mancanza di una vittoria decisiva a Gaza potrebbe portarci piu' vicini a una guerra nel Nord", ha detto Gallan

ATTACCO ISRAELIANO ALL OSPEDALE NASSER DI KHAN YUNIS

La Turchia vede come "un passo positivo" l'approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell'Onu di una risoluzione che chiede un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza. "Ci auguriamo che Israele rispetti senza indugio i requisiti di questa risoluzione", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Ankara, che chiede alla comunità internazionale di "adottare un atteggiamento comunque contro Israele per porre fine alla catastrofe umanitaria a Gaza e trovare una soluzione permanente della questione israelo-palestinese".

attacco israeliano all ospedale nasser di khan yunis 3

"Il fatto che la risoluzione approvata dal Consiglio di Sicurezza Onu non condanni l'attacco di Hamas del 7 ottobre e' una vergogna". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Gilad Erdan. "Hamas ha iniziato la guerra, da questo testo sembra che la guerra sia iniziata da sola - ha aggiunto - Israele non voleva questa guerra". "Non subordinare il cessate il fuoco al rilascio degli ostaggi danneggia gli sforzi, tutti avrebbero dovuto votare contro questa vergognosa risoluzione", ha detto ancora. Nessun membro del Cds ha votato contro (il testo ha ottenuto 14 voti a favore e l'astensione degli Usa).

attacco israeliano all ospedale nasser di khan yunis 2 donna palestinese a gaza BOMBARDAMENTI ISRAELIANI SU GAZA gaza city dopo i bombardamenti BOMBARDAMENTI ISRAELIANI SU GAZA bombardamenti sulla striscia di gaza