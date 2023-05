DAGOREPORT! ALTRO CHE RIFORME ISTITUZIONALI, IL CONTRATTO RAI DI FABIO FAZIO E LE INCHIESTE SUGLI AFFARI DI FAMIGLIA: LA SPADONA DI DAMOCLE CHE PENDE SULLA TESTOLINA DI GIGIONA MELONI È IL RAPPORTO CON L’UNIONE EUROPEA – DALLA RATIFICA DEL MES (SE L'ITALIA NON FIRMA, L'UE CHIUDE I RUBINETTI) AL PNRR, DALLA QUESTIONE BALNEARI ALLA VIA DELLA SETA FINO ALLA STRATEGIA VERSUS MACRON E SCHOLZ DELLA DUCETTA IN VISTA DELLE EUROPEE: SONO TANTE LE QUESTIONI CHE METTONO NEL MIRINO IL GOVERNO MELONI – LO STRAPPO CON IL DEEP STATE (GIORGETTI VUOLE SILURARE IL RAGIONIERE DELLO STATO MAZZOTTA), L'OPPOSIZIONE INTERNA DI SALVINI E LO SCENARIO DA INCUBO PER LE FINANZE ITALIANE: SE MOODY’S IL 19 MAGGIO TAGLIA IL RATING...