29 mag 2024 14:39

IL PRIMO SÌ AL PREMIERATO È UNO SCHIAFFO AL COLLE - OK DEL SENATO AL PRIMO ARTICOLO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE, CHE PREVEDE L'ABOLIZIONE DEI SENATORI A VITA, CANCELLANDO UNA DELLE PREROGATIVE DEL QUIRINALE – IL PRESIDENTE LA RUSSA IRRIDE LA SCIENZIATA ELENA CATTANEO: “PER UNA VOLTA CHE ABBIAMO L'ONORE DI POTERLA ASCOLTARE, PREGO…” - VIA LIBERA ANCHE AL SECONDO ARTICOLO CHE FA SCENDERE IL QUORUM PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA NON PIÙ DALLA QUARTA MA DALLA SETTIMA VOTAZIONE – RISSA SFIORATA IN AULA TRA IL MELONIANO MENIA E IL GRILLINO CROATTI – VIDEO