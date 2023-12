LE PRIORITÀ DI FRATELLI D’ITALIA: LE SCUOLE SONO PERICOLANTI, MA ALMENO CI SARÀ IL PRESEPE - GRAZIE A UN DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO IN SENATO DAL PARTITO DELLA MELONI, “NON SARÀ PIÙ POSSIBILE CANCELLARE IL PRESEPE, IL NATALE E LA PASQUA ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ITALIANI DI OGNI ORDINE E GRADO”. PER I PRESIDI CHE ACCONSENTONO ALLA RIMOZIONE DELLE RAPPRESENTAZIONI DELLA NATIVITÀ A SCUOLA SONO IN ARRIVO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E…

Estratto dell'articolo di www.lastampa.it

giorgia meloni e il presepe 4

Fratelli d'Italia «blinda» le tradizioni cristiane. Grazie a un disegno di legge presentato al Senato dal partito di Giorgia Meloni, «non sarà più possibile cancellare il presepe, il Natale e la Pasqua all'interno degli istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado».

A illustrare all'Adnkronos l'iniziativa è Lavinia Mennuni, senatrice di Fdi e prima firmataria del ddl: «Da qualche anno assistiamo ad inaccettabili e imbarazzanti decisioni di alcuni organi scolastici che vietano il presepe nelle scuole o ne modificano l'essenza profonda modificando ad esempio la festa del Natale in improbabili festività dell'inverno per non offendere i credenti di altre religioni», afferma la parlamentare.

giorgia meloni e il presepe 2

[…] Per i presidi che acconsentono alla rimozione del presepe a scuola sono in arrivo provvedimenti disciplinari.

«Sono ridicoli, vogliono vietare per legge tutto quello che non piace a loro. Anziché governare il Paese, dovere che non sanno gestire, continuano a usare 'armi di distrazione' come questa della legge contro i presidi che acconsentono alla rimozione del presepe a scuola.

giorgia meloni e il presepe 3

Il Paese si è già accorto del loro bluff», dice Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.

«Bisogna certamente tener presente la tradizioni del Paese ma imporle per legge è fuori luogo […]». commenta Antonello Giannelli, presidente nazionale dell'Associazione presidi (Anp).

giorgia meloni e il presepe 1