13 dic 2024 19:36

LE PRIORITÀ DEL GOVERNO: AUMENTARE LO STIPENDIO DEI MINISTRI – LA MAGGIORANZA PENSA DI INSERIRE NELLA MANOVRA UN'EQUIPARAZIONE TRA L'INDENNITÀ DEI MINISTRI CHE SONO ANCHE PARLAMENTARI E QUELLI CHE NON LO SONO – LA PROPOSTA POTREBBE ESSERE CONTENUTA IN UN EMENDAMENTO DEI RELATORI – IL PD HA GIOCO FACILE AD ANDARE ALL'ATTACCO: “MENTRE IL PAESE LOTTA PER ARRIVARE A FINE MESE, IL GOVERNO DECIDE DI DESTINARE RISORSE PUBBLICHE PER GLI STIPENDI DEI MINISTRI…”