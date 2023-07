27 lug 2023 13:05

LE PRIORITÀ DEL GOVERNO: LA “SANTA” SI’, IL FANGO NO – IL TWEET AL CIANURO DEL SENATORE DEL PD, FILIPPO SENSI, SULL'ASSENZA DEL GOVERNO IN AULA DURANTE LA DISCUSSIONE SUL DL ALLUVIONI: “IERI PER LA MINISTRA SANTANCHÈ 12 MINISTRI SEDUTI AI BANCHI DEL GOVERNO. A FAR SENTIRE IL SOSTEGNO. OGGI SI PARLA DEGLI INTERVENTI PER L'EMERGENZA IN EMILIA ROMAGNA: ECCO IL QUADRO, SOLO UNA SOTTOSEGRETARIA"