SONO PAZZI QUESTI CECENI - L’ALLEATO CECENO DI PUTIN, RAMZAN KADYROV, MANDA A MORIRE IN UCRAINA I SUOI TRE FIGLI DI 14, 15 E 16 ANNI: "È ARRIVATO IL MOMENTO DI METTERSI IN MOSTRA IN UNA VERA BATTAGLIA, NON POSSO CHE ACCOGLIERE IL LORO DESIDERIO" - KADYROV CHIEDE ALLA RUSSIA DI UTILIZARE ARMI NUCLEARI A BASSA INTENSITÀ MA IL CREMLINO HA LIQUIDATO COME “EMOTIVA” LA RICHIESTA DEL CECENO...