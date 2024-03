L’EX CONSIGLIERE REGIONALE SCENDERA' IN PIAZZA SABATO CON FDI A SOSTEGNO DELLE FORZE DELL'ORDINE. PROPRIO LUI, CONDANNATO A 2 ANNI PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE!

Fdi, sabato in piazza a sostegno delle forze dell'ordine

MARCO NONNO

(ANSA) - " Il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia non può che fare proprio il grido di allarme lanciato stamane dal segretario generale della Uil Polizia NAPOLI Roberto Massimo, siamo e saremo sempre al fianco dei tutori della legge, i vergognosi e strumentali attacchi nei confronti dei rappresentanti delle forze dell'ordine non dovrebbero appartenere ad uno Stato civile".

Lo hanno affermato in una nota congiunta il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Marco Nonno, il vice Luigi Rispoli e il consigliere comunale di NAPOLI Giorgio Longobardi che hanno aggiunto: "Invitiamo il segretario generale della Uil Polizia e tutti gli uomini delle forze dell'ordine a partecipare al nostro sit-in in programma sabato 9 marzo dinanzi alla Questura di NAPOLI per manifestare la nostra totale solidarietà a tutti gli agenti impegnati quotidianamente nel loro difficile, delicato e pericoloso lavoro

marco nonno - croce celtica

MARCO NONNO

Da www.ilfattoquotidiano.it - Estratti

Il problema di Giorgia Meloni in Campania non è il governatore Vincenzo De Luca che la chiama “stronza”, ma il nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia a Napoli. L’ex consigliere regionale Marco Nonno, decaduto nel 2023 dopo una condanna definitiva a due anni per resistenza a pubblico ufficiale, ha stravinto il congresso cittadino, superando Diego Militerni, il candidato sostenuto dai vertici e in particolare da Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e plenipotenziario della premier nella regione.

marco nonno

Nonostante i big lo definissero “un outsider”, Nonno ha battuto Militerni con una maggioranza larghissima, 604 voti contro 388: “Per non farlo eleggere, Cirielli avrebbe dovuto chiamare tutti gli iscritti uno a uno”, spiega con pragmatismo un esponente di FdI. Oltre alla condanna passata in giudicato, però, la figura di Nonno imbarazza il partito anche per altre ragioni: come ha raccontato ilfattoquotidiano.it, il neo-coordinatore è stato immortalato più volte tra immagini del Duce, croci celtiche e saluti romani. E anche tra i sostenitori della sua candidatura c’è qualche nome problematico.

marco nonno eletto coordinatore di fdi a napoli

Il primo sponsor della corsa vincente di Nonno è stato l’ex presidente della provincia Luigi Rispoli, fotografato a sua volta mentre faceva il saluto fascista nel 2021. Nel giorno del voto, poi, è emerso un altro supporter discutibile, anche se meno noto: Giuseppe Savuto, candidato alle politiche del 2022 con Casapound, arrestato nel 2013 per associazione sovversiva e banda armata. Il pm che lo accusava, Catello Maresca, che due anni dopo si è candidato sindaco con il centrodestra, sostenuto anche da FdI, e oggi è consigliere comunale.

marco nonno

Nel 2019 Savuto è stato assolto, ma in alcune intercettazioni agli atti dell’indagine lo si ascoltava negare l’esistenza dell’Olocausto: “Con i professori a scuola se tu dici una cosa del genere, pure a livello didattico… Pure per te, una cosa personale, i voti. Perchè io pure sono d’accordo che non sono mai esistite le camere a gas e non c’è mai stata nessuna deportazione, sono il primo a dirtelo… Però in questo caso davanti a un professore…”, diceva a un giovane militante

(...)

marco nonno marco nonno marco nonno - torta di compleanno con mussolini marco nonno marco nonno 1