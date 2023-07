12 lug 2023 15:33

IL PROBLEMA NON È CHE SONO FASCI, È CHE SONO SCARSI! – INCREDIBILE A MONTECITORIO: IL GOVERNO VIENE BATTUTO SU UN ORDINE DEL GIORNO DEL PIDDINO GIANNI CUPERLO SULLA RIFORMA FISCALE. IL SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA ALL’ECONOMIA, FEDERICO FRENI, AVEVA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE, E DALL’OPPOSIZIONE HANNO SUBITO ATTACCATO: “LA MAGGIORANZA L’HA SCONFESSATO” – VIDEO STRACULT: AUGUSTA MONTARULI INTERVIENE PICCATA PER DIRE CHE FDI BOCCIA L’ODG, E IL PRESIDENTE DI TURNO, SERGIO COSTA LA GUARDA INTERDETTO, COME PER DIRE: "EH? MA SE IL SOTTOSEGRETARIO ERA D'ACCORDO!..."