30 ott 2023 18:44

LA PROCURA DI MILANO VUOLE IL DNA DI LA RUSSA JR, NON L’AUTORIZZAZIONE PER LA SIM – IL FIGLIO DEL PRESIDENTE DEL SENATO, INDAGATO PER VIOLENZA SESSUALE, E’ STATO CONVOCATO INSIEME ALL'AMICO DJ TOMMY GILARDONI PER SENTIRE LE VERSIONI SUI FATTI – QUELLO CHE PREME ALLA PROCURA È CHIEDERE AL TERZOGENITO DI ‘GNAZIO E ALL'AMICO 24ENNE DI POTER PRELEVARE UN CAMPIONE DI DNA - COME PRIORITARIA NON C’È L’INTENZIONE DI CHIEDERE AL SENATO DI PROCEDERE PER POTER UTILIZZARE LA SIM INTESTATA ALLO STUDIO LEGALE DEL PADRE, IGNAZIO LA RUSSA...