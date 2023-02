UNA DISFATTA COLOSSALE PER IL POVERO LETTA, PER CONTE E PER RENZI E CALENDA (SE TUTTO VA BENE, “MESTIZIA”MORATTI PRENDERÀ IL 10,6%)

Elezioni regionali, exit poll: vittoria del centrodestra sia in Lombardia con Fontana (48/52% - YouTrend) che in Lazio con Rocca (48/52% - YouTrend) Affluenza ai minimi storici.

FRANCESCO ROCCA AL SEGGIO PER LE REGIONALI DEL LAZIO

ELEZIONI REGIONALI 2023 IN LOMBARDIA E LAZIO: EXIT POLL, IL CENTRODESTRA VINCE IN ENTRAMBE LE REGIONI

Lombardia, FdI primo partito al 22,8%, dietro il Pd al 21,3% (proiezioni)

Secondo le proiezioni Swg per La7, nelle elezioni regionali in Lombardia è Fratelli d’Italia il primo partito, con il 22,8%. A seguire il Pd, con il 21,3%. Cinque anni fa il partito di Giorgia Meloni non era andato oltre il 3,64%, mentre i Dem avevano ottenuto il 19,24%.

Come previsto, il successo di FdI va a scapito dei principali alleati: la Lega, che è data al 15,4%, rispetto al 29,65 di cinque anni fa; e Forza Italia, attestata al 7,4% contro il 14,32% del 2018.

MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI

Dagli exit poll alle proiezioni, ovvero la previsione basata sui dati reali che arrivano dallo scrutinio in corso, il risultato non cambia molto: il centrodestra è stabilmente sopra la soglia del 50%.

Non si tratta di un quorum, e quindi non è determinante per l’assegnazione della vittoria (per conquistare la Regione è sufficiente un solo voto in più degli avversari), ma è una soglia psicologica che dà il peso specifico al risultato. In Lombardia Attilio Fontana è dato tra il 52,3 e il 54,4% dalle proiezioni rispettivamente di La7 e Rai, contro il 34,7-33,6% di Majorino e il 10,6-10,1% di Letizia Moratti. Nel Lazio le proiezioni Rai danno Rocca al 52,1%, D’Amato al 34,7% e Bianchi al 10,6%. […]

LAZIO: PROIEZIONI, FDI AL 31,2% SEGUITO DA PD AL 20,9%

(ANSA) - L'esame delle liste dei partiti nel Lazio, secondo le proiezioni Opnio Rai con un campione al 18%, evidenzia Fratelli d'Italia al 31,2%, seguito dal Pd al 20,9 e dal Movimento 5 stelle al 9,9%. Seguono poi Forza Italia all'8,7, la Lega all'8,6 e Azione-Italia Viva al 4,9%. (ANSA).

ATTILIO FONTANA AL SEGGIO PER LE REGIONALI DELLA LOMBARDIA

PROIEZIONI OPINIO RAI: FONTANA IN VANTAGGIO AL 54,4%

(ANSA) - In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali per la Lombardia il presidente uscente della Regione Attilio Fontana si conferma governatore, raggiungendo il 54,4%. E' seguito dal candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5s) che si ferma al 33,6%. Dopo si piazza Letizia Moratti (Terzo polo) con il 10,1% Mara Ghidorzi (Unione Popolare) ottiene l'1,9% La copertura del campione è al 5%.

PROIEZIONI OPINIO RAI: ROCCA IN VANTAGGIO AL 52,1%

(ANSA) - In base alle proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali per il Lazio il candidato del centrodestra Francesco Rocca raggiunge il 52,1% seguito dal candidato del centrosinistra Alessio D'Amato con il 34,7%. Terza si piazza la candidata M5S Donatella Bianchi, con il 10,6%. Rosa Rinaldi (Unione Popolare) ottiene l'1,4%. La copertura del campione è del 5%.

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI MEME BY GNENTOLOGO

LAZIO: ROCCA IL PIÙ VOTATO IN TUTTE LE FASCE D'ETÀ

(ANSA) - Il candidato del centrodestra nel Lazio, Francesco Rocca, sarebbe stato votato nella regione da tutte le fasce d'età: è quanto rivela una ricerca del Consorzio Opinio Rai secondo la quale Rocca si sarebbe imposto con il 46% tra i giovani elettori tra i 18 e i 34 anni, con il 56,5% tra i 35-54 anni e con il 52,6% tra i votanti con più di 55 anni. Al secondo posto in tutte le fasce di età il candidato del centrosinistra Alessio D'Amato, rispettivamente con il 36,1%, 29,4 e 33%.

EXIT OPINIO RAI: LOMBARDIA; FONTANA TRA 49,5% E 53,5%

CARLO CALENDA - LETIZIA MORATTI - MATTEO RENZI

(ANSA) - In base all'Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le regionali in Lombardia, Attilio Fontana, presidente uscente e candidato del centrodestra raggiunge una forchetta tra il 49,5% e il 53,5% seguito da Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5s) che raggiunge una forchetta tra 33% e il 37%. Più staccata Letizia Moratti (Terzo polo) tra il 9,5% e il 13,5%. Ultima Mara Ghidorzi (Unione popolare) tra l'1 e il 3%.

EXIT OPINIO RAI: LAZIO; ROCCA 50,5-54,5%, D'AMATO 30-34%

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - In base all'Exit Poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali per il Lazio Francesco Rocca, candidato del centrodestra, raggiunge una forchetta tra il 50,5% e il 54,5% seguito da Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra, il quale si piazza invece con una forchetta tra il 30% e il 34%; terza la candidata M5S Donatella Bianchi la quale raggiunge una forchetta tra il 10,5% e il 14,5%.

INSTANT POLL SKYTG24: LAZIO; ROCCA 48-52%, D'AMATO 29-33%

Letizia Moratti, Attilio Fontana, Mara Ghidorzi e Pierfrancesco Majorino

(ANSA) - Secondo il primo Instant Poll di SkyTg24, nel Lazio è in vantaggio il candidato del centrodestra Francesco Rocca con una forbice che va tra il 48% e il 52%. Segue il candidato del centrosinistra, Alessio D'Amato, con il 29-33%. Terza piazza per la candidata M5S, Donatella Bianchi, al 14%-18%.

REGIONALI: PRIMI DATI AFFLUENZA AL 41,8%, CONFERMATO CALO

(ANSA) - Quando sono noti i dati relativi a al 50% (974) dei 1.882 comuni al voto per le regionali di Lombardia e Lazio, l'affluenza alle ore 15 è all'41,8% (era stata del 73,35% alle precedenti omologhe quando però si votò in un solo giorno). Lo rende noto il sito del Viminale. In Lombardia (818 comuni su 1.504) l'affluenza è del 41,55% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 73,92%). Nel Lazio (156 comuni su 378) è del 43,57% (69,98%).

CARLO CALENDA - LETIZIA MORATTI

francesco rocca giorgia meloni francesco rocca giorgia meloni ALESSIO D AMATO A UN GIORNO DA PECORA giorgia meloni al comizio per francesco rocca