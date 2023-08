8 ago 2023 15:59

PROMEMORIA PER GIORGIA: SE VUOLE ALLEARSI CON IL PPE, DOVRÀ MOLLARE IL FASCIO SPAGNOLO ABASCAL - LE PAROLE DI MANFRED WEBER SULLA MELONI ("FAREMMO UN GROSSO ERRORE SE LA METTESSIMO SULLO STESSO PIANO DI AFD") ERANO UN DOPPIO AVVERTIMENTO INTERNO E ESTERNO: IL PRIMO, AGLI ALLEATI TEDESCHI DELLA CDU, CHE NON VOGLIONO FARE ACCORDI CON LA DUCETTA FINCHÉ NON SI SMARCA DA VOX. IL SECONDO DIRETTO ALLA PREMIER ITALIANA: "DEVE DIMOSTRARE DI ESSERE AL FIANCO DI QUESTA UE". TRADOTTO: SE STAI CON NOI, NON PUOI CIRCONDARTI DI EUROPUZZONI