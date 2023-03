PRONTI? ESCALATION! – LA POLONIA ROMPE GLI INDUGI: HA DECISO DI SPEDIRE QUATTRO AEREI DA COMBATTIMENTO “MIG-29” ALL'UCRAINA – I PILOTI DI KIEV SONO GIÀ ADDESTRATI A PILOTARE QUESTI VELIVOLI E POSSONO UTILIZZARLI CONTRO L'ESERCITO RUSSO IMMEDIATAMENTE – IL PRESIDENTE AMERICANO BIDEN PLAUDE, MA PER IL MOMENTO CONTINUA A ESCLUDERE L’INVIO DEI JET "F-16"...

caccia mig 29 3

1. USA PLAUDONO AI MIG POLACCHI A KIEV MA ESCLUDONO GLI F16

(ANSA) - "I mig polacchi all'Ucraina? Decisione sovrana, che rispettiamo": lo ha detto il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale John Kirby lodando il grande sforzo di Varsavia per Kiev ma precisando che la mossa "non cambia la posizione" Usa: "la fornitura di F16 per ora non è sul tavolo", ha ribadito

2. "PRONTI 4 MIG A KIEV": LA MOSSA DELLA POLONIA IN SOCCORSO DI ZELENSKY

Estratto dell’articolo di Federico Giuliani per www.ilgiornale.it

caccia mig 29 2

Fumata bianca per l’invio dei MiG-29 all'Ucraina. La Polonia ha rilasciato i primi dettagli per la spedizione degli aerei da guerra a Kiev, incrementando così il sostegno occidentale all’esercito ucraino prima della possibile offensiva pianificata per la fine di questa primavera e nonostante i continui avvertimenti della Russia di non supportare Volodymyr Zelensky con armamenti e aiuti militari.

Varsavia trasferirà all'Ucraina 4 caccia Mig-29 "per iniziare" da qui ai prossimi giorni. Lo ha affermato il premier polacco Mateusz Morawiecki, secondo quanto riporta la Pap. Si tratta, ha fatto sapere il governo polacco, di "quattro aerei pienamente operativi". Il Wall Sreet Journal ha scritto che dietro all’invio degli aerei c’è una coalizione di Paesi, mentre Morawiecki ha detto che la Polonia è pronta a consegnare i propri nel giro di 4-6 settimane. […]

Andrzej Duda E JOE BIDEN IN POLONIA 2

I piloti ucraini hanno pilotato caccia multiruolo MiG-29 dalla disgregazione dell'Unione Sovietica, tuttavia né la Russia né l'Ucraina sono riuscite a ottenere la superiorità aerea nel conflitto poiché le difese aeree di entrambe le parti hanno reso le sortite troppo costose.

caccia mig 29 1

Gli aerei aggiuntivi, che l'Ucraina ha richiesto dall'inizio della guerra, aiuteranno Kiev a riempire le scorte tanto necessarie dell'aviazione. Come se non bastasse, Morawiecki ha sottolineato che Varsavia sta anche considerando di fornire aerei da combattimento F-16 di fabbricazione degli Stati Uniti. […]

joe biden a kiev con zelensky 3 andrzej duda