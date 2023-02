10 feb 2023 09:56

PRONTI, ESCALATION! – L’UCRAINA SAREBBE PRONTA A USARE I MISSILI A LUNGO RAGGIO FORNITI DAL REGNO UNITO PER COLPIRE LA CRIMEA. SAREBBE UNA SVOLTA NELLA GUERRA IN UCRAINA: LA PENISOLA SUL MAR NERO, ANNESSA DA PUTIN NEL 2014, È LA LINEA ROSSA PER “MAD VLAD”, CHE LA CONSIDERA ROBA SUA – RISHI SUNAK E ZELENSKY, NEL LORO INCONTRO DELL’ALTRO IERI, HANNO DISCUSSO SUI NUOVI AIUTI MILITARI, E ANCHE DELLA POSSIBILITÀ DI INVIARE I JET…