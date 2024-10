12 ott 2024 08:50

PRONTI, PARTENZA, STOP! - IL “SALVA CASA”, IL PROVVEDIMENTO VARATO DAL GOVERNO A MAGGIO PER SANARE LE DIFFORMITÀ MINORI NEGLI IMMOBILI, FORTEMENTE VOLUTO DA SALVINI, E’ UN GRAN CASINO: LA RIFORMA FATICA A ESSERE MESSA A TERRA PER LA MANCANZA DI PROCEDURE DEFINITE E PER MOLTI PROBLEMI INTERPRETATIVI - RISULTATO: I TECNICI COMUNALI TEMPOREGGIANO, ALTRI TORNANO AI MODULI CARTACEI, I PROFESSIONISTI ENTRANO IN CONFLITTO CON GLI UFFICI…