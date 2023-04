PRONTI PER L’”APOCALYPSE NOW” DELLE NOMINE? – OGGI, PRIMA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PREVISTO PER LE 15, ARRIVA LO SHOWDOWN: GIORGIA MELONI È PRONTA A FORZARE LA MANO, PROPONENDO I SUOI NOMI PER LE PARTECIPATE: AGLI ALLEATI, È PRONTA A CEDERE SOLO LE PRESIDENZE – DESCALZI SARÀ UNA SPECIE DI “CANCELLIERE DELL’ENERGIA”, CINGOLANI SI PRENDE LEONARDO COME PROMESSO A DRAGHI, A ENEL DOVREBBE ARRIVARE DONNARUMMA – PER UNA PRESIDENZA, IL NOME NUOVO DELLA LEGA È QUELLO DI ALFREDO BECCHETTI...

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

[…] Giorgia Meloni […] è pronta a cedere agli alleati, esclusivamente, le presidenze di Eni, Enel, Poste e Leonardo. Anche su quelle, occorre precisare. Spiegano in FdI: “La premier si riserverà il diritto di esprimere un suo parere anche sui presidenti delle grandi società di stato”.

Meloni ha in testa i nomi dei quattro ad: Descalzi (Eni) Del Fante (Poste) Cingolani (Leonardo). Il quarto lo vuole nominare, fosse solo per dimostrare chi comanda. E’ Stefano Donnarumma, ad di Terna, in procinto di passare alla guida di Enel.

[…] Lega e Forza Italia hanno un obiettivo: fare saltare la nomina dell’ex ministro Roberto Cingolani. La minaccia: “Se Meloni non cede su Leonardo, il suo governo inizierà a franare al Senato”. Torna la “variabile” Licia Ronzulli. Il leghista Alfredo Becchetti è invece il nome nuovo per la presidenza di Enel.

Se Meloni […] dovesse imporre agli alleati la nomina di quattro ad su quattro, muterà l’armonia dell’esecutivo. La pattuglia di FI al Senato, guidata da Ronzulli, vicina alla Lega, potrebbe iniziare una rappresaglia sui provvedimenti. L’ad da “sacrificare” sembrava essere Donnarumma.

Le polemiche sulla compatibilità del suo passaggio da Terna a Enel (è servito un parere dell’Avvocatura dello stato) hanno infiammato Meloni. Al suo sottosegretario, Giovanbattista Fazzolari, avrebbe confidato: “Le polemiche sono un motivo in più per nominarlo”.

Nella costruzione di Meloni, le due “grandi sorelle”, Eni ed Enel, saranno destinate, in futuro, a lavorare insieme. Descalzi, per volere della premier, ricoprirebbe un incarico del tutto nuovo, quello di “cancelliere dell’energia”.

La Lega avrebbe scelto di non opporsi malgrado sponsorizzi Flavio Cattaneo. […] Anche Salvini ha dei candidati pronti a saltare da società pubbliche a società miste. Uno di questi è Vincenzo Macello, vicedirettore generale di Rfi, un nome spendibile per Trenitalia.

Il pacchetto “Ferrovie” andrebbe infatti interamente alla Lega. L’attuale ad, Luigi Corradi, potrebbe restare o alla guida di Trenitalia o nominato ad in Rfi (come vuole Salvini). In Rfi corrono, come ad, sia Macello sia Gianpiero Strisciuglio, manager di Mercitalia Logistics. Un nome che il leader della Lega vuole valorizzare, sempre nel comparto Ferrovie, è quello di Claudio Gemme, presidente della Fincantieri Infrastructure.

Ma per la Lega non può certo bastare. Se è impossibile scalare Enel, altrettanto difficile è mettere in discussione la casella di Poste con Del Fante. Ecco perché l’unico scalpo resta Leonardo, la società che si occupa di difesa militare. Per indebolire la posizione di Cingolani, Lega e FI fanno notare che l’ex ministro: “Rimane un protagonista della stagione Draghi. Ha un marchio”. Un’ulteriore obiezione: “Cingolani è uno scienziato, ma per fare l’ad Leonardo avrebbe bisogno di essere affiancato da direttori generali fortissimi”.

La promessa di nominare Cingolani, come ad di Leonardo, sarebbe stata formulata da Meloni a Draghi, oltre che al diretto interessato. Altra dose di veleno: “E’ un debito che Meloni deve saldare con Draghi”.

[…] Per Leonardo le alternative rimangono quindi due: Lorenzo Mariani (stimato da Crosetto e Quirinale) e Maurizio Tucci (stimato dagli americani e dall’azienda). Alla presidenza di Leonardo è sempre più probabile che vada Zafarana, comandante della Gdf, ma non è escluso che possa essere riconfermato Luciano Carta, che si è riavvicinato a Salvini. Si torna dunque a quanto recitavamo all’inizio: le presidenze. La Lega ci crede.

[…] Forza Italia punta ancora su Paolo Scaroni a presidente dell’ Enel e Stefania Prestigiacomo come presidente di Poste. C’è tuttavia un nome nuovo, ed è sempre area Lega, ed è intercambiabile sia per la presidenza di Enel sia per Poste. E’ quello del leghista romano Becchetti. […]

