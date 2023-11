PRONTO? È MOSCA CHE PARLA - GIORGIA MELONI NON È LA PRIMA A CADERE NELLA TRAPPOLA DEI COMICI RUSSI VOVAN E LEXUS. MA È L'UNICA CHE SI È LASCIATA ANDARE A “CONFIDENZE” DI UN CERTO PESO SU UN LEADER ALLEATO (MACRON). E INFATTI LA CHIAMATA HA FATTO IL GIRO DEL MONDO – MERKEL, SANCHEZ, ERDOGAN, KISSINGER: TUTTI I GRANDI CHE SI SONO FATTI FREGARE, IN SCHERZI CHE SONO SEMPRE SERVITI A DARE UNA MANO AL CREMLINO, AL PUNTO CHE IN MOLTI CONSIDERANO I DUE “PRANKSTER” DEGLI AGENTI DEI SERVIZI – QUANDO FECERO CREDERE A ELTON JOHN DI AVER PARLATO CON PUTIN - VIDEO

1. I «COLPI» DI VOVÀN E LEXUS, IL DUO CHE DERIDE I POTENTI I SOSPETTI SULLO SPIONAGGIO

Estratto dell’articolo di Alessandra Muglia per il “Corriere della Sera”

Sono comici con trascorsi da giornalista. Hanno meno di 40 anni e da 10 beffano al telefono i potenti spacciandosi per altri per cercare di strappare loro qualche confidenza di troppo che poi finisce quasi sempre per fare il gioco del Cremlino. Per questo […] c’è chi li considera al servizio dell’intelligence russa, cosa che loro hanno sempre negato.

La premier Giorgia Meloni è soltanto l’ultima vittima di Vovàn e Lexus, al secolo Vladimir Kuznetsov, quasi 37enne, laureato in legge e Aleksej Staljerov, di un anno più giovane, con studi di economia alle spalle. Nelle loro trappole telefoniche sono caduti politici come il presidente spagnolo Pedro Sánchez, l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, l’ex presidente francese François Hollande, il presidente turco Erdogan, il principe Harry e l’ex premier britannico Boris Johnson.

Il colpo che li ha portati sulla ribalta internazionale risale al 2015 quando riuscirono a far credere a Elton John di aver parlato al telefono con Putin. A dare la notizia della chiamata fu la stessa rockstar, che aveva espresso in precedenza il desiderio di poter parlare con lo «zar» dei diritti dei gay. Soltanto dopo la smentita del Cremlino divenne chiaro che si era trattato di una burla.

[…]. Quella è stata la prima e ultima volta che Vovàn e Lexus hanno impersonato il presidente russo. Dall’inizio della guerra in Ucraina, i due preferiscono spacciarsi per Zelensky come accaduto negli ultimi mesi con la presidente della Bce Christine Lagarde o con l’ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger.

Con Meloni, impegnata a breve a ospitare a Roma il vertice Italia-Africa, i due hanno pensato, invece, che sarebbe stato più facile strapparle una frase di troppo vestendo i panni di un alto funzionario dell’Unione africana. A commentare la telefonata sono gli stessi comici: «Noi siamo per la pace tra Russia e Ucraina. Questo è anche il motivo per cui, nei nostri scherzi, abbiamo chiesto ad altri leader se pensavano che fosse arrivato il momento dei negoziati». E l’annuncio: «Il nostro prossimo scherzo? Sarà di nuovo ad un primo ministro, ma di un piccolo Paese».

Questi scherzi sembrano aiutare perlopiù la narrazione russa: vengono rilanciati sui canali tv pubblici di Mosca e circolano sui social in cirillico. Così da tempo molti sospettano che i due comici — conduttori dal 2016 del programma Zvonok ( «La chiamata» ) su Ntv, emittente di Gazprom — siano in realtà pedine dei servizi di sicurezza.

Nel 2021, la società di cybersicurezza americana Proofpoint ha assegnato ai due il nome in codice Ta-499 , come fossero cyberspie. […] Il sospetto è che attraverso i loro scherzi il Cremlino stesse cercando di scoprire se Washington avrebbe sostenuto militarmente Kiev in caso di attacco. «Lo scopo di queste chiamate è chiaramente quello di far dire cose compromettenti o rivelare informazioni sensibili — sottolinea Stephen Hall, esperto di politica russa all’Università di Bath —. È una battuta di pesca d’informazioni che si è intensificata con l’invasione russa dell’Ucraina».

2. TUTTE LE LORO VITTIME: ERDOGAN, ELTON JOHN, MERKEL E KISSINGER

Estratto dell’articolo di Michela A.G. Iaccarino per "il Fatto quotidiano"

La Meloni è solo l’ultima vittima dei camaleonti vocali russi. Nei tranelli telefonici del duo Vovan e Lexus, celebri nella Federazione, sono caduti praticamente tutti: Angela Merkel, Boris Johnson, Christine Lagarde.

Vovan e Lexus sono due comici “speciali”, come i servizi russi che ormai è quasi certo li aiutino: che siano legati a dipartimenti e agenzie governative di Mosca l’hanno negato più volte, senza però spiegare come siano capaci di avere in rubrica contatti riservatissimi, e talvolta segreti, di capi di Stato e premier, quasi tutti nemici, avversari o non allineati al Cremlino.

[…] A cadere nei primi scherzi di questi due quasi 40enni sono stati gli stessi politici russi, ministri compresi; non sono stati risparmiati Gorbaciov e il bielorusso Lukashenko. Uno scherzo a Putin, per loro stessa ammissione, non lo farebbero mai; ma la voce del loro presidente l’hanno usata più volte.

Elton John qualche anno fa scrisse sui social di aver parlato dei diritti degli omosessuali nella Federazione col presidente russo e il suo portavoce, Dmitry Peskov; Putin poi fu costretto a chiamare davvero il cantante per chiedere scusa dello scherzo dei due giullari “innocui”.

Vovan e Lexus si sono incarnati anche in Aleksey Navalny e pure Amnesty c’è cascata. Tra le loro maschere vocali preferite c’è Poroshenko, l’ex presidente ucraino: sono riusciti così a strappare dichiarazioni a Erdogan, il presidente turco, e all’omologo macedone, Zoran Zaev.

Fingendosi Greta Thunberg hanno fatto squillare i telefoni del principe Harry e di Trudeau. Più arrabbiato di tutti dovrebbe essere il presidente polacco Andrej Duda, a cui si sono presentati una volta come Guterres e un’altra volta come Macron.

Su Youtube si può ancora ascoltare lo scherzo ad Adam Schiff, membro del Congresso Usa: lo convincono che se verranno eliminate le sanzioni anti-russe non verranno diffuse fotografie di Trump, completamente nudo, scattate durante la sua visita a Mosca.

Nel 2019, presentandosi come funzionari svizzeri, digitano il numero del venezuelano Juan Guaidò fingendo di avere informazioni su conti illegali di Nicolas Maduro. Nel luglio scorso non si è accorto di parlare con degli impostori, e non con Zelensky, nemmeno Kissinger, che ha accusato Kiev del boicottaggio del Nord Stream, ha ammesso che, quando l’Urss è collassata, gli Usa avevano promesso che la Nato non si sarebbe allargata, e che Kennedy, in realtà, l’hanno ucciso i russi.

