PROPAGANDA MELONIANA, ISTRUZIONI PER L'USO – I MESSAGGI INVIATI DA UN DIRIGENTE DI FRATELLI D'ITALIA AI MILITANTI DI CAIVANO: "PER LA VISITA DELLA PRESIDENTE MELONI DOBBIAMO MOBILITARCI PER PORTARE PERSONE CHE ACCOLGANO GIORGIA FESTANTI ANCHE PER BILANCIARE EVENTUALI CONTESTATORI (LÌ SARÀ PIENO DI REDDITI DI CITTADINANZA) - IL MESSAGGIO NON DOVETE FARLO CIRCOLARE A LIVELLO DI BASE PERCHÉ ALTRIMENTI ARRIVA AI GIORNALISTI E SEMBRA CHE MELONI SI FA ORGANIZZARE LA CLAQUE" – IL DISCORSO DELLA PREMIER A CAIVANO: "QUESTO TERRITORIO SARÀ BONIFICATO"

1-MELONI A CAIVANO, LE CHAT CHE IMBARAZZANO FDI: «DOBBIAMO PORTARE GENTE PER ACCOGLIERLA, DOVRANNO SEMBRARE PERSONE QUALUNQUE»

LE CHAT PER ORGANIZARE LA CLAQUE A GIORGIA MELONI A CAIVANO

Nella giornata di oggi, 31 agosto, Giorgia Meloni si è recata a Caivano, la cittadina alle porte di Napoli divenuta tristemente nota alle cronache nazionali nelle ultime settimane in quanto teatro delle violenze prolungate ai danni di due cugine minorenni. […] Proprio l’accoglienza riservata alla presidente è nelle ultime ore al centro di diversi mormorii sui social: sono stati infatti diffusi alcuni messaggi che, secondo quanto riporta TgLa7, sarebbero stati inviati da un dirigente di Fratelli d’Italia.

Negli screenshot leggiamo: «Signori, giovedì mattina ci sarà il presidente Meloni a Caivano per il grave accaduto. L’appuntamento è per le 10 al Parco Verde presso la chiesa di S. Paolo Apostolo di Don Patriciello. Dobbiamo mobilitarci per portare persone, ma non con simboli di partito. Le persone devono sembrare persone qualunque che accolgano Giorgia festanti anche per bilanciare eventuali contestatori (lì sarà pieno di redditi di cittadinanza).

Diamo queste indicazioni e non pensiamo di fare il codazzo dei politici e i selfie per noi». Informazioni che mettono inevitabilmente in imbarazzo il partito e la sua leader, tanto che l’autore dei messaggi si premurava di specificare:

«Ovviamente in questa forma di messaggio non dovete farlo circolare a livello di base perché altrimenti arriva ai giornalisti e sembra che Meloni si fa organizzare la claque. Io ho scritto così a voi perché siete un livello apicale di dirigenza. Consiglio di fare la mobilitazione con chiamate dirette e organizzando macchine di fedelissimi e gente intelligente».

2-MELONI A CAIVANO: “QUI IL FALLIMENTO DELLO STATO, BONIFICHEREMO TUTTO”. E A DON PATRICIELLO: “RIAPRIREMO L’EX CENTRO SPORTIVO, ARRIVERANNO PIÙ INSEGNANTI”

Estratto dell’articolo di Stella Cervasio, Antonio Di Costanzo, Conchita Sannino per www.repubblica.it

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata nella chiesa di San Paolo Apostolo, nel Parco Verde di Caivano. La premier, entrata da un ingresso laterale ed è stato accolta da un coro di persone che la acclamavano: "Giorgia, Giorgia". Ma c’è chi protesta e chiede: “Vogliamo lavoro”.

In chiesa ad attenderla c'erano il parroco don Maurizio Patriciello e il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo oltre al prefetto di Napoli, Claudio Palomba. “Meloni riaprirà il centro Delphinia” ha detto il sacerdote. Dopo l’incontro in chiesa, Meloni è nella scuola Morano per la riunione del comitato provinciale di Napoli sull’ordine e la sicurezza pubblica. […]

"Ho detto alla presidente del Consiglio che è necessario oscurare i siti porno". E' uno degli argomenti, afferma il parroco di Caivano don Maurizio Patriciello, da lui affrontati con Giorgia Meloni nel corso del lungo colloquio nella chiesa di San Paolo, al Parco Verde […]

La premier Meloni parla alla stampa dopo l’incontro con don Patriciello: “Solidarietà alle vittime innocenti di un atto disumano, lo stupro un crimine infame, temo ci siano altri episodi come questi”. Poi aggiunge: "Se siamo qui oggi a condannare un episodio barbaro come quello che condanniamo vuol dire che qui si è consumato uno fallimento da parte dello Stato, nonostante gli sforzi che sono stati fatti.

Lo Stato giusto ha prima di tutto il dovere di difendere i più deboli e i minori sono i principali fra questi soggetti. Il numero delle persone coinvolte nel duplice stupro alimenta il terrore che episodi del genere siano di più di quelli che emergono. Questo territorio sarà radicalmente bonificato. Presto vedrete i frutti". […]

"Partendo da questo territorio che oggi è conosciuto per le sue problematiche - ha aggiunto - l'obiettivo è che domani sia un modello: da problema a esempio. E questo è l'obiettivo del governo con la collaborazione di tutte le istituzioni. Le direttrici della nostra azione si basano sulla fermezza dello Stato contro la criminalità, la droga". […]

Poi la presidente del Consiglio ringrazia “il comitato dell'ordine e sicurezza che si è riunito, una presenza importante che vuole raccontare qualcosa di importante. Noi siamo venuti qui per diverse ragioni, la prima è rispondere all'invito di don Patricello un uomo straordinario, lo ringrazio per l'accoglienza e per il lavoro che fa in un territorio difficile". E alla preside: “non sarà sola”

