DOPO AVER PRODOTTO ZERO LIBRI NEL SUO RUOLO DI EDITOR DI FAZI, DIBBA SI BUTTA SUL CAR SHARING ELETTRICO - IL GRILLINO SI METTE A FAR CONCORRENZA A ENJOY E CAR2GO E ANNUNCIA LA SUA NUOVA AVVENTURA: UNA PIATTAFORMA NAZIONALE PER AUTO IN CONDIVISIONE. SPERIAMO VADA MEGLIO DEL SUO CONTRATTO CON LA CASA EDITRICE, CHE DOPO UN ANNO NON HA SFORNATO MANCO UN PAMPHLET