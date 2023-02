11 feb 2023 12:50

LA PROSSIMA MOSSA DI PUTIN: ACCERCHIARE L'UCRAINA CON UN GOLPE IN MOLDAVIA? - LA PREMIER, NATALIA GRAVILITA, SI È DIMESSA DOPO L’AVVERTIMENTO DI ZELENSKY: “ABBIAMO INTERCETTATO PIANI RUSSI PER LA DISTRUZIONE DELLA DEMOCRAZIA IN MOLDAVIA” - LA DECISIONE È STATA PRESA DOPO LE CONSULTAZIONI CON L’UE E WASHINGTON – AL POSTO DI GRAVILITA, DORIN RECEAN, EX MINISTRO DELL’INTERNO E CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA DELLA PRESIDENZA – PUTIN VORREBBE METTERE LE MANI SUL PAESE SFRUTTANDO LA PRESENZA DI RIBELLI FILORUSSI IN TRANSNISTRIA…