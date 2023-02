IL PROSSIMO SCAZZO TRA BERLUSCONI E MELONI SARÀ SULLA GIUSTIZIA – FORZA ITALIA ANNUNCIA DI VOLER ISTITUIRE UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL’USO POLITICO DELLA MAGISTRATURA, DOPO L’ASSOLUZIONE DEL CAV AL PROCESSO RUBY TER. I MELONIANI DERUBRICANO L’IPOTESI A “PROVOCAZIONE”, MA MARINA BERLUSCONI, CHE ULTIMAMENTE FA SENTIRE LA PRESENZA ALLA DUCETTA, CI METTE IL CAPPELLO PARLANDO DI “ACCANIMENTO DELLE TOGHE”: “MI AUGURO CHE QUESTA DIMOSTRAZIONE DEI GUASTI PROVOCATI DALL’ODIO CONTRO L’AVVERSARIO FAVORISCA IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO…”

1 - «ORA COMMISSIONE SUI MAGISTRATI» MA FDI STOPPA L’IDEA DEI FORZISTI

Estratto dell’articolo di Adriana Logroscino per il “Corriere della Sera”

«Calendarizzare immediatamente la proposta di legge per istituire una commissione parlamentare di inchiesta sull’uso politico della magistratura». Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in Aula, annuncia la direzione intrapresa dagli azzurri, appena la notizia dell’assoluzione di Berlusconi al processo Ruby ter inizia a circolare.

[…] Da Fratelli d’Italia […] filtra […] la distanza da una richiesta avvertita come antimagistrati: «La proposta non è sul tavolo, è una boutade lanciata sull’onda emotiva dell’assoluzione di Berlusconi», frenano esponenti di primo piano del partito di Giorgia Meloni.

«Noi crediamo che il 90% dei magistrati faccia bene il proprio lavoro e che in casi poco chiari basterebbero ispezioni mirate». La sentenza sembra quindi provocare una frizione interna alla maggioranza di governo. Su un tema, quello della giustizia, sul quale l’anima garantista e quella giustizialista del centrodestra già da tempo si fronteggiano, trovando sponde nelle opposizioni.

Solo due giorni fa tre deputati di FI e Lega hanno presentato insieme a due del Terzo polo le proposte di legge per la separazione delle carriere. Assente FdI che ha fatto sapere di voler attendere prima la riforma complessiva del processo penale che sta mettendo a punto il Guardasigilli Carlo Nordio. […]

2 - MARINA: «È UNA VITTORIA DAL PREZZO TROPPO ALTO ACCANIMENTO DALLE TOGHE»

Estratto dell’articolo di Lorenzo Salvia per il “Corriere della Sera”

«La ferita aperta rimane». Marina Berlusconi […] non riesce a gioire fino in fondo per l’assoluzione del padre Silvio nel processo Ruby ter. […] Marina Berlusconi rende pubblica la sua posizione ufficiale. Una nota che era stata già preparata, naturalmente. Ma che viene di nuovo limata parola per parola. Anche nel comunicato ufficiale […] la gioia per quello che è successo da poche ore sembra cedere il passo alla rabbia per quello che è successo negli ultimi anni.

«Ci sono voluti nove anni perché mio padre venisse assolto, e assolto perché il fatto non sussiste, da una accusa tanto infondata quanto infamante e del tutto priva di senso e di logica», scrive la presidente di Fininvest. Che ricorda subito dopo come questa sia la «quarta assoluzione nei quattro processi celebrati per i vari filoni di quel mostro giuridico chiamato caso Ruby, che si trascina da dodici anni».

[…] «[…] la soddisfazione è grandissima, e il fatto che la giustizia riconosca finalmente la verità è importante, ma è una vittoria che ha avuto un prezzo troppo alto». […] «Mi auguro che questa ennesima dimostrazione dei guasti provocati dalla faziosità e dall’odio coltivato contro l’avversario favorisca il processo di cambiamento». E cioè che i «tribunali possano finalmente essere davvero per tutti aule di giustizia e non di lotta politica, che i cittadini possano guardare alle toghe con la fiducia che gran parte di esse meritano. Solo in questo modo, credo, questa vicenda potrà forse risultare un po’ meno drammaticamente assurda».

E ancora: «Una persecuzione del genere non si può cancellare così, con un colpo di spugna. Anche perché questa vicenda, nata sul nulla e sul nulla portata avanti con furioso accanimento ideologico da una piccola ma potente parte della magistratura — aggiunge la presidente di Fininvest nel comunicato — ha segnato e condizionato la storia e la politica del nostro Paese, la sua stessa immagine all’estero».

Un riferimento chiaro, anche se indiretto, a quella commissione parlamentare d’inchiesta sull’uso politico della giustizia che nelle stesse ore Forza Italia rilancia con forza nel dibattito parlamentare. E che rappresenta una proposta che gli azzurri hanno avanzato più volte nel corso degli anni, senza però mai raggiungere l’obiettivo.

Se la commissione si farà è ancora tutto da vedere anche perché c’è da registrare la tiepida accoglienza da parte di Fratelli d’Italia […] Come presidente Mondadori, aveva presentato un esposto al ministero della Giustizia e al procuratore generale della Cassazione per segnalare un’anomalia nella sentenza sulla Cir. E ancora aveva parlato senza mezzi termini di «caccia all’uomo», sostenendo anche che «nel mirino ci sono le nostre aziende». […]

